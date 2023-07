Flohmarkt im Pfullinger Laiblinspark mit besonderem Flair

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Wir waren das erste Mal dabei und haben uns gleich so wohl gefühlt – echt ’ne tolle Sache«, bedankt sich eine Teilnehmerin des Stadtteil-Flohmarkts im Laiblinspark in Pfullingen. Das Nachbarschafts-Event hat sich mittlerweile fest etabliert. Bereits zum fünften Mal hat sich der Laiblinspark in einen Flohmarkt mit Flair verwandelt, diesmal mit mehr als 30 Ständen, so vielen noch nie.

Besucher und Standbetreiber schätzen die entspannte Atmosphäre, das Plaudern, Schlendern, Kaufen, Tauschen, Schenken. Nachbarn aus den Straßen rund um den Laiblinspark, aus dem Pflegehaus nebenan aus ganz Pfullingen und Umgebung sind gekommen, um diesen besonderen Flohmarkt zu erleben.

»Ein Stadtteil-Flohmarkt trägt zur guten Nachbarschaft bei und Second-hand ist gefragter denn je – das ist Trend«, sagt Britta Eichler vom Treffpunkt Kutscherhaus. »Der Flohmarkt wird von einem Team engagierter Nachbarn vorbereitet und bringt allen unglaublich viel Spaß.«

Besonders gut angekommen ist das Flohmarkt-Café am Pavillon, dort konnten Besucher unter Bäumen bei Kaffee und Gebäck das Markt-Treiben beobachten. Der Spendenerlös aus dem Café geht an das Sanierungsprojekt »Pavillon am Laiblinspark – Lieblingsort für Kleinkunst«. In Kooperation mit der Stadtverwaltung, dem Geschichtsverein Pfullingen und dem Treffpunkt Kutscherhaus ist dieses Projekt anlässlich des Jubiläums »150 Villa Laiblin« kürzlich gestartet worden. (eg)