Feuer in Pfullinger Wohnhaus: Flammen schlagen aus dem Dachfenster

Flammen schlagen aus dem Dachfenster eines Wohnhauses in der Großen Ziegelstraße in Pfullingen

PFULLINGEN. Die Hilferufe aus einem Haus in der Großen Ziegelstraße in Pfullingen drangen bis in einen Garten in der Nähe. Der Nachbar alarmierte gegen 15 Uhr die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im Dachstuhl.

Inzwischen ist ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort: die Feuerwehr Pfullingen mit mehreren Einsatzwagen, die Bosch-Werksfeuerwehr, die ihre Kollegen mit einer Drohne unterstützt, Polizei und DRK. Die Löscharbeiten sind in vollem Gang. Nach Angaben von Kommandant Dietmar Rall musste die Feuerwehr das Dach öffnen, um gezielt löschen zu können. Die Treppe im Innern des Gebäudes ist bereits vom Feuer zerstört worden.

Die Pfullinger Feuerwehr ist vor Ort, inzwischen musste das Dach geöffnet werden Foto: weber Die Pfullinger Feuerwehr ist vor Ort, inzwischen musste das Dach geöffnet werden Foto: weber

Eine Verwandte der Hausbewohner berichtete dem GEA, dass sechs Personen in dem Gebäude wohnen. Sie haben sich nach Angaben der Feuerwehr alle in Sicherheit bringen können. (GEA)