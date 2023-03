Richtig helfen will gelernt sein: Erste-Hilfe-Kurs für das Pfullinger Bürgerbus-Team.

PFULLINGEN. Viele Menschen haben schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert, spätestens wenn man den Führerschein machen möchte, gehört er zum Pflichtprogramm. Doch bei den meisten ist der Kurs schon Jahre her, weshalb es sich viele gar nicht mehr zutrauen, anderen Menschen in einer Notsituation zu helfen.

Die Fahrerinnen und Fahrer des Pfullinger Bürgerbusses sind sich ihrer Verantwortung bewusst und haben deshalb einen Auffrischungskurs in Erster Hilfe gemacht. »Wir sind im Fokus der Leute, wenn wir den Bus fahren, und müssen deshalb souverän und kompetent reagieren können, wenn etwas passiert«, sagt Werner Fessler vom Pfullinger Bürgertreff, Koordinator des Bürgerbus-Teams. Deshalb brauchen die Fahrer Sicherheit, damit sie es sich zutrauen, im Ernstfall zu helfen, betont er.

Ein Teil der Fahrerinnen und Fahrer hat nun beim DRK Pfullingen einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Ein zweiter Kurs folgt für das übrige Team, sodass alle derzeit 27 aktiven Fahrer und Fahrerinnen dann für den Ernstfall gerüstet sind.

Der letzte Erste-Hilfe-Kurs ist bereits über zehn Jahre her, berichtet Werner Fesseler. Seither sind etliche Fahrer ausgeschieden, andere hinzugekommen, das Team ist beinahe komplett neu aufgestellt. Deshalb sei nun der richtige Zeitpunkt für den Kurs gewesen. »Wir sind der Pfullinger Stiftung Zeit für Menschen daher sehr dankbar, dass sie uns finanziell unterstützt hat«, freut er sich. Und Harry Pokk von der Pfullinger Stiftung unterstreicht: »Wir unterstützen das Engagement des Bürgertreffs, dank des Einsatzes der Ehrenamtlichen wird es vielen Menschen in Pfullingen ermöglicht, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Deshalb leisten wir gern einen finanziellen Zuschuss für die Fortbildung der ehrenamtlichen Fahrer und Fahrerinnen des Bürgerbuses.«

Die Pfullinger Stiftung Zeit für Menschen hat es sich zum Ziel gesetzt Projekte und Initiativen zu unterstützen, die etwas zum Gemeinwohl in der Stadt beitragen. So finanziert die Stiftung soziale Projekte in Kindergärten und Schulen ebenso wie für ältere Menschen.

Wer ein Projekt plant oder mit einer besonderen Aktion Menschen in Pfullingen helfen möchten, kann einen Fördermittel-Antrag bei der Pfullinger Stiftung stellen. (eg)

info@zeit-fuer-menschen.de

www.zeit-fuer-menschen.de