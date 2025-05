Eninger Nachbarschaftsflohmarkt startet in die zweite Runde

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Es geht um eine gute Nachbarschaft und darum, gebrauchten Gegenständen eine zweite Chance zu geben: Der Eninger Nachbarschaftsflohmarkt geht in die zweite Runde. Das Klima- und Umweltforum lädt ein, am Samstag, 24. Mai, durch die gesamte Achalmgemeinde zu schlendern und zu bummeln. »Letztes Jahr lief es wirklich gut«, sagt Katharina Eckert, Mitglied im Klima- und Umweltforum und eine der Organisatorinnen. »Wir hatten 220 Stände und das Feedback war wirklich spitze.« Gute Rückmeldungen und solche Zahlen erhofft sie sich in diesem Jahr auch. Und das könnte etwas werden: Knapp 140 Personen haben schon einen Stand angemeldet und »es kommen nahezu täglich neue hinzu«.

Wie auch schon zur Flohmarkt-Premiere soll Eningen zu einem einzigen großen Verkaufsort werden. Egal ob Haushaltswaren, Elektrogeräte oder Kindersachen: »Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist für uns, neben der Vernetzung der Nachbarschaft, ein wichtiger Punkt. Alles, was noch gut erhalten ist, kann verkauft werden«, erklärt Eckert. Eines ist ihr dabei wichtig: Das Klima- und Umweltforum bietet nur den Rahmen für den riesigen Flohmarkt, wie und was verkauft wird, ist den Standbesitzern selbst überlassen. Es sei schließlich ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem alle mitmachen können. »Da vertrauen wir darauf, dass das alles rechtens ist.«

Interaktive Karte vom Flohmarkt

Neu und besonders in diesem Jahr ist die interaktive Karte: »Einige hatten sich eine Karte gewünscht, durch die ersichtlich wird, was an welchem Stand verkauft wird«, sagt Eckert. Zuerst waren die Organisatoren skeptisch, hatten Angst, dass dann nur noch gezielt zu Ständen gegangen werde und der Schlender-Charakter verloren ginge. »Doch wir wollten dem Wunsch nachkommen.« Gesagt, getan: Auf einer, eigens für den Eninger Nachbarschaftsflohmarkt, mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellten, interaktiven Karte, können sich die Besucher am Samstag anzeigen lassen, was an welchem Stand geboten wird und wo dieser zu finden ist.

»Einfach die gewünschte Kategorie auswählen, wie beispielsweise Haushaltsware, und dann werden nur noch Stände angezeigt, die solche Sachen verkaufen.« Erstellt hat dieses »wirklich spannende Projekt« Eckerts Mann. An einigen Ständen werden QR-Codes ausliegen, damit alle Interessierten Zugriff per Handy auf die Karte haben. Für all diejenigen, die kein Handy besitzen oder schlechtes Netz haben, gibt es auch gedruckte Pläne, die im Bürgerbüro ausliegen.

Jugendfeuerwehr sorgt für Bewirtung

Wie auch im vergangenen Jahr sorgt die Jugendfeuerwehr am Feuerwehrhaus wieder für Bewirtung. »Über den ganzen Ort verteilt wird zusätzlich an über 15 privaten Flohmarktständen Essen und Trinken angeboten«, sagt Eckert. Auch das kulinarische Angebot sei in der interaktiven Karte hinterlegt. Und was passiert, bei schlechtem Wetter? Allen Standbesitzern werde selbst überlassen, wie sie auf das Wetter reagieren wollen. Einen Ersatztermin für den Flohmarkt gibt es nicht. »Wir hoffen natürlich, dass wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region ihren Weg nach Eningen finden.« (GEA)