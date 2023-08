Eninger Feuerwehr im Einsatz bei Bürgermeister Alexander Schweizer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ja brennt's denn irgendwo? So manch Nachbar wunderte sich ganz schön über das Aufgebot der Feuerwehr am Donnerstagvormittag in der Achalmgemeinde. Entwarnung war aber schnell gegeben, handelte es sich doch um einen ganz besonderen Einsatz der Feuerwehrleute: Zum Abschied holte ein Trupp von 13 Mann den scheidenden Bürgermeister Alexander Schweizer an seinem letzten Arbeitstag mit drei Einsatzfahrzeugen zu Hause ab und spendierte ihm einen Fahrservice zum Rathaus – Sirenengeheul inklusive. So hatte es sich der Noch-Schultes gewünscht. Für ihn heißt es nach 16 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Eningen jetzt Koffer packen, der Umzug auf die Nordseeinsel Föhr steht an. Dorthin will der 55-Jährige sich nun zurückziehen. (GEA)