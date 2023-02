Eningens Bürgermeister Alexander Schweizer will nicht mehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Bürgermeister Alexander Schweizer wird bei der Bürgermeisterwahl am 25. Juni dieses Jahres nicht mehr antreten. In seiner Ansprache zum Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntag in der HAP-Grieshaber-Halle gab er bekannt, dass er sich »nach reiflichen Überlegungen« entschieden habe, eine dritte Amtszeit nicht mehr anzustreben.

»Es war immer mein Wunsch, aufzuhören, wenn es am Schönsten ist, dieser Punkt ist jetzt erreicht«, verkündete er sichtlich angegriffen. »Ich habe diese Entscheidung nach reiflicher Überlegung im Interesse meiner Familie, meiner Freunde und meiner Gesundheit getroffen«, sagte er und bat die Bürgerinnen und Bürger, diesen Entschluss zu respektieren. Er erhielt lang anhaltenden Applaus.

Anspruchsvoller Gemeinderat

Alexander Schweizer ist Jahrgang 1968 und wurde 2007 erstmals zum Bürgermeister der Achalmgemeinde gewählt, 2015 wurde er im Amt bestätigt.

»Ich habe die Berufung als Bürgermeister trotz allem gern gelebt«, betonte er, auch wenn das sehr fordernd sei. Die Gemeinde habe einen anspruchsvollen Gemeinderat – 18 Persönlichkeiten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. »Vorsitzender dieses Gremiums zu sein, erfordert die Fähigkeiten eines Psychologen, den Mut eines Dompteurs, die Coolness eines Schauspielers, die Gelassenheit eines Bombenentschärfers und manchmal auch die Selbstironie eines Kabarettisten«, listete er auf. Es habe ihm gut getan, dass er aus den Reihen des Gremiums, der Mitarbeiter und auch von vielen Eningern ermuntert worden sei, erneut zu kandidieren. (ps)