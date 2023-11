Engagement und langjährige Treue

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/REUTLINGEN.

Nach coronabedingter Pause hat die Elektroinnung Reutlingen vor wenigen Tagen im Gasthof Südbahnhof in Pfullingen wieder langjährige Mitarbeiter aus den Elektrobetrieben der Innung geehrt.

Grundlage für den Erfolg eines Unternehmens sind motivierte und engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so Obermeister Rüdiger Hofmann. Er gratulierte und dankte den Geehrten in seiner Ansprache für das Engagement und die langjährige Treue. Sie erhielten eine Ehrennadel sowie eine Urkunde des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg in den Stufen Bronze für eine mindestens zehnjährige Tätigkeit, Silber für 20 Jahre, Gold für 25 Jahre und Platin für mindestens 30 Jahre im Beruf, die Ehrennadel Eisen gab es für mindestens 35 Jahre Tätigkeit.

Obermeister Hofmann bedankte sich darüber hinaus bei den ehrenamtlich Tätigen für ihr langjähriges Engagement im Vorstand der Elektroinnung sowie in der Prüfungskommission der elektrotechnischen Handwerke. Auch sie erhielten eine Ehrennadel mit Urkunde des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg. (eg)