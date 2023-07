Ende Juli wieder Nacht-Anmeldeverkehr nach Lichtenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Der Nacht-Anmeldeverkehr Lichtenstein geht gemeinsam mit den Nachtlinien des Reutlinger Stadtverkehrs (RSV) zum Freitag, 28. Juli, wieder an den Start. Das teilt das Landratsamt Reutlingen mit.

»Wir freuen uns sehr über die Rückkehr des Nacht-Anmeldeverkehrs nach Lichtenstein, da dieses Angebot in Kombination mit den Nachtbuslinien des RSV die Gemeinde mit allen drei Ortsteilen an Reutlingen und an Fahrten aus Richtung Tübingen, Metzingen und Stuttgart durchgängig anbindet«, erklärt Lichtenseins Bürgermeister Peter Nußbaum.

Umstieg in Pfullingen

Der Nacht-Anmeldeverkehr startet gemeinsam mit den Nachtlinien des RSV, weil diese als Zubringer für den Anmeldeverkehr fungieren. Das bedeutet: Die Nachtbuslinien bringen die Fahrgäste bis zu den Haltestellen, von dort ist dann der Nacht-Anmeldeverkehr unterwegs. Ganz konkret ist die Linie N2 der Zubringer für den Nacht-Anmeldeverkehr Lichtenstein. Die Linie endet in Pfullingen, wo dann der Umstieg »wie gerufen« auf den Nacht-Anmeldeverkehr in Richtung Lichtenstein möglich ist.

Auch Karin Blum, Leiterin der Abteilung Nahverkehr und Mobilität im Landratsamt Reutlingen ist froh, dass der Nacht-Anmeldeverkehr in Lichtenstein zurückkehren kann: »Mit der Wiedereinführung ist es am Wochenende wieder möglich, auch noch spät abends nach Lichtenstein zu kommen.«

Der Anmeldeverkehr fährt in den Nächten von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen jeweils um 1 Uhr und 2.10 Uhr. Er ist von Pfullingen, über Unterhausen und Honau nach Holzelfingen unterwegs, wenn die Regionalbusse aufgrund zu geringer Auslastung nicht mehr fahren.

60 Minuten vor Abfahrt bestellen

So funktioniert es: Die gewünschte Route über die Naldo- oder DB-App eingeben. Mit einem Klick auf den Anmeldeverkehr öffnen sich Informationen zum Angebot. Über die dort angegebene Rufnummer muss der Anmeldeverkehr mindestens 60 Minuten vor Abfahrt telefonisch bestellt werden. Ohne rechtzeitige Anmeldung gibt es keine Fahrt.

Angefahren werden alle Lichtensteiner Ortsteile. Der Ausstieg ist an den Haltestellen, die im Fahrplan definiert sind. Ein Zustieg in Lichtenstein ist nicht möglich. Die Abteilung Nahverkehr und Mobilität des Landratsamts Reutlingen beantwortet Fragen per E-Mail. (eg)

www.kreis-reutlingen.de/Anmeldeverkehr

nachhaltige-entwicklung@ kreis-reutlingen.de