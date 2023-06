Einmaliges Konzept auf dem Pfullinger Marktplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Jeder Schüler, der bei Ihnen war, kommt mit einem Strahlen zurück.« Viel größer kann kaum ein Kompliment sein, wie das von Tobias Tomberger. Der Rektor der Reutlinger Peter-Rosegger-Schule lobte den Pfullinger Schülerladen Puls beim Festakt zum zehnten Geburtstag auf dem Marktplatz und bedankte sich wie alle Redner fürs Konzept und Engagement bei Leiterin Julia Hildebrand sowie ihrer Vorgängerin Claudia Zentgraf, die vor zehn Jahren am Entstehen maßgeblich mitgewirkt hat.

Stefan Wörner, in vielen Städten herumgekommen, erzählte, er hätte so etwas noch in keiner Kommune gesehen. »Der Schülerladen ist einmalig«, sagte der Bürgermeister und versprach weiterhin seine volle Unterstützung für das Konzept und die Mitarbeiter. Die Stadt gehört zum Projekt wie das Sonderpädagogische Bildungszentrum (SBBZ) Uhlandschule, die Wilhelm-Hauff-Realschule und die Peter-Rosegger-Schule, die 2019 die Pfullinger Schlossschule abgelöst hat. Zudem sind noch die Agentur für Arbeit, pro labore und pro juventa mit dabei.

Schüler können im Puls »ganz real mit dem konkreten Gegenständlichen des Lebens Erfahrungen sammeln«, wie WHR-Rektor Jürgen Wandel formulierte. Zentgraf war glücklich ob der lobenden Worte. »So viel Zuspruch und Anerkennung: Das tut einfach gut.« Nach den Reden ging’s ans Spielen: Ein Riesendart sowie ein Reaktionsspiel sorgten für Unterhaltung, die WHR-Bläserklasse stimmte musikalisch ein. (GEA)