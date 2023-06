Drei Meistertitel für Pfullinger Volleyball-Teams

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Jugend-Volleyballmannschaften von CVJM und VfL haben es geschafft, sowohl bei der A-Jugend Mixed, als auch bei der C- und E-Jugend der CVJM/Eichenkreuzrunde den württembergischen Meistertitel nach Pfullingen zu holen. Außerdem wurde die U 20 (A-Jugend) des VfL Vierter bei den Bezirksmeisterschaften und die U 17 (B-Jugend) des VfL Bezirksvizemeister und Fünfter bei den württembergischen Meisterschaften.

An der A-Jugendrunde, die erstmals im Mixed-Wettbewerb ausgetragen wurde, nahmen acht Mannschaften, darunter vier aus Pfullingen, teil. In spannenden Spielen lieferten sich dabei die beiden Pfullinger Teams ein Duell um den Meistertitel. Am Ende gewann die 1. Mannschaft knapp. Besonders erfreulich ist, dass die gleichen Spieler bei den Bezirksmeisterschaften des Württembergischen Volleyballverbands den vierten Platz von zwölf gestarteten Teams für den VfL Pfullingen erreichten.

Bei der gemischten C-Jugendrunde nahmen insgesamt 14 Mannschaften aus ganz Württemberg an den vier Turnieren teil. Eine Mannschaft bestand aus vier Teilnehmern, in der beide Geschlechter beliebig oft vertreten sein durften. Aus Pfullingen nahmen sieben Mannschaften teil. Erst nach dem letzten Spieltag stand fest, wer »Württembergischer Meister« wurde. Pfullingen I hat es geschafft vor dem EK Köngen und den punktgleichen Mannschaften vom CVJM Pfullingen II und III. Das erste Pfullinger Team belegte zusätzlich bei den Bezirksmeisterschaften des Volleyballverbands den zweiten und bei den württembergischen Meisterschaften den fünften Platz.

Bei der gemischten E-Jugend nahmen 31 Mannschaften teil, darunter elf Mannschaften aus Pfullingen. Mit drei Siegen aus vier Turnieren gewannen Dominik Rupp und Bruno Wippel souverän den »Württembergischen Meistertitel«. Mit diesen Ergebnissen können sich die Jugendvolleyballer von CVJM und VfL gut sehen lassen. Die verantwortlichen Jugendtrainer Andreas Göbel, Hans-Dieter Losch, Martin Schubert, Joachim Steck und Robin Weißschuh mit allen Helfern blicken mit diesen Ergebnissen beruhigt in die Zukunft. (eg)