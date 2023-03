Diskussion von Michael Donth mit Eninger Hospizleitung über assistierten Suizid

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Das Bundesverfassungsgericht hat 2020 Hilfe beim Suizid für zulässig erklärt. Seitdem versucht der Gesetzgeber, dem Urteil gerecht zu werden. Im vergangenen Sommer diskutierte der Bundestag zum ersten Mal über drei Vorschläge. Die 2. und 3. Lesung ist für den Juni/Juli angestrebt. Im Zuge der Diskussion besuchte der Bundestagsabgeordnete Michael Donth das Hospiz Veronika.

Der Tod, Todeswünsche und der Sterbeprozess sind im Hospiz Veronika alltäglich. Die aktuelle Diskussion haben die Hospizleitung Andreas Herpich und der langjährige Mitarbeiter im Pflegedienst Stefan Braun zum Anlass genommen, dem CDU-Abgeordneten Michael Donth ihre Erfahrungen vom Umgang mit Sterbenden zu schildern.

Das Hospiz Veronika gibt es seit 20 Jahren, annähernd 2.000 Sterbende wurden dort liebevoll und ganz individuell auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. »Todeswünsche sind bei uns Alltag. Der konkrete Wunsch nach Sterbehilfe ist aber sehr selten«, so der Leiter des Hospizes Andreas Herpich. Todeswünsche würden thematisiert und ernst genommen. Die Pflegekräfte suchten ganz individuelle Wege, Leiden zu lindern, die an den Lebensimpulsen der Menschen ausgerichtet seien. Menschen, die den Weg eines assistierten Suizids gehen möchten, werden von den Mitarbeitern beraten. Dabei werden zusammen mit den Fachärzten alle medizinischen Wege ausgelotet, um dem Sterbenden seinen letzten Weg erträglich zu gestalten. Eine Assistenz bei Suizid wird im Hospiz Veronika aber werde weder durchgeführt, noch geduldet.

Die palliative Medizin und die tiefe Beziehung zum Sterbenden werden von Andreas Herpich und Stefan Braun immer wieder besonders intensiv hervorgehoben. »Wir wollen die Gesellschaft nicht missionieren, fühlen uns aber aufgefordert, die Menschen aufzuklären. Die Palliativmedizin kann auf die Wünsche des Sterbenden eingehen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass das Leben bis zur letzten Sekunde wertvoll ist«, so der langjährige Pfleger Stefan Braun.

»In all den Jahren unserer Arbeit gab es bisher keine Situation, in der nicht ein gemeinsamer Weg unter Wahrung der Werte des Hospizes und der Wünsche unserer Bewohner gefunden werden konnte«, so Herpich. Wirkten alle Maßnahmen zur Leidenslinderung nicht ausreichend, »können wir die Möglichkeit einer palliativen Sedierung nutzen. Sie kann helfen, dass Menschen ihre Situation bis zum Tod ertragen können«. Stefan Braun fordert, den natürlichen Sterbeprozess zuzulassen. Er gehöre zum Leben wie die Geburt und sei ein normaler körperlicher Prozess, auch wenn die Gesellschaft dies gerne verdränge.

Auch Michael Donth ist dafür, die Suizidprävention zu stärken und selbstbestimmtes Leben bis zum Ende zu ermöglichen. Er unterstützt deshalb den Gesetzesentwurf um die Abgeordneten Professor Dr. Lars Castellucci (SPD) und Ansgar Heveling (CDU) sowie den dazugehörigen Antrag, die Suizidprävention zu stärken. Der Gesetzentwurf ist restriktiver gefasst, als die beiden anderen diskutierten Entwürfe. Das Bundesverfassungsgericht habe ausdrücklich das Recht auf selbstbestimmtes Sterben und das Recht, dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen, betont, so der Abgeordnete. Dennoch dürfe Selbsttötung nicht zu einem gesellschaftlichen Normalfall werden und Suizidassistenz nicht zu einer gewöhnlichen Dienstleistung. Denn dies setze Menschen unter Druck – etwa weil der Sterbende niemandem zur Last fallen wolle. »Nach meiner tiefen christlichen Überzeugung soll ein Suizid die absolute Ausnahme sein, nicht aber auf der normalen Tagesordnung unserer Gesellschaft stehen«, so Michael Donth. (GEA)