Dieses Windsegel löste den Reutlinger »Ufo-Alarm« aus

An einem pinkfabenen Zugsegel ist die Lichterkette befestigt, die gelegentlich am Abendhimmel über Pfullingen oder Reutlingen zu sehen ist.

PFULLINGEN/REUTLINGEN. Nach dem Bericht im GEA über den »UFO-Alarm in Reutlingen«, den schwer erklärbare, abendliche Lichterscheinungen ausgelöst hatten, und den Urheber derselben, hat sich der Pfullinger Fotograf Steffen Burgemeister gemeldet. Auch ihm waren die Lichter immer wieder aufgefallen. Im Juni sichtete er sie von seiner Terrasse aus über der Wanne oberhalb der Echazstadt. Es gelang ihm, nicht nur die bunte Kette zu fotografieren, sondern auch das zugehörige pinkfarbene Windsegel, mit dessen Hilfe die Lichterkette in die Lüfte transportiert wird.

In der Dienstag-Ausgabe des GEA war in der Rubrik »Leser fragen« bereits geklärt worden, dass es sich bei den Lichterscheinungen weder um Starlink-Satelliten, noch um Signale von Außerirdischen handelt, sondern schlicht um einen Drachen, an dem eine lange Schnur mit LED-Lichtern befestigt ist. Zum Abheben bringt sie bei entsprechenden Wetterbedingungen ein etwa 30-jähriger Mann, derzeit vor allem in der Nähe der Hochschule Reutlingen. (GEA)