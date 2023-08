Die Pfullinger Wasserspiele sprudeln wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das ging jetzt flott. Wie abgemacht, rückte die Firma, die für die Technik der Wasserspiele an der Pfullinger Martinskirche verantwortlich ist, am Montag an und hat an der Uhr gedreht, die die Betriebszeiten regelt. Deshalb dürfen die Wasserfontänen wieder gen Himmel schießen, und auch am Marktplatzbrunnen fließt das Wasser wieder.

Vor Kurzem hatte die Stadt beides abstellen müssen (der GEA berichtete), da sich aus unbekannten Gründen der Timer verstellt hatte und deshalb die Wasserspiele auch am Abend um 23 Uhr noch sprudelten. Mit den Anliegern war aber verabredet, dass den Fontänen um 21 Uhr der Hahn abgedreht wird. Jetzt sollte das Problem erledigt sein. Bleibt zu hoffen, dass nach dem schweren Start – mehrmals gab es nach der Inbetriebnahme Probleme – die Technik den Rest der Saison durchhält. Zumindest die Kinder würden sich freuen, die gestern gleich wieder begeistert dem Wechselspiel der Wasserfontänen zuschauten. (GEA)