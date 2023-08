Deutscher Buchhandlungspreis für Buchhandlung am Pfullinger Laiblinsplatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat am Montag die Liste der Gewinner des Deutschen Buchhandlungspreises 2023 bekannt gegeben. Darunter ist auch die Buchhandlung am Laiblinsplatz in Pfullingen. Das geht aus einer Mitteilung des Kulturstaatsministeriums hervor.

Insgesamt 480 Buchhandlungen hatten sich in diesem Jahr beworben – die höchste Bewerberzahl seit 2017, wie es weiter heißt. Eine unabhängige Jury hat daraus 108 Buchhandlungen auserkoren, die bei der feierlichen Preisverleihung am 2. Oktober in Stuttgart ausgezeichnet werden. Erst dann erfahren sie, in welcher der drei Preiskategorien sie gewonnen haben.

»Buchhändlerinnen und Buchhändler betreiben wichtige Kulturorte im unmittelbaren Lebensumfeld vieler Menschen«, erklärt Kulturstaatsministerin Claudia Roth. »Sie laden dazu ein, Neues zu erkunden, zu schmökern, Stoff für Träumereien und Fantasien zu bekommen, sich mit brennenden aktuellen Fragen vertieft zu beschäftigen, Vergangenes zu verstehen, andere Länder und Kulturen zu entdecken.« Gerade jungen Menschen könnten Buchhandlungen eine Anregung geben, sich mit längerem Atem auf Geschichten und Themen einzulassen und diesen vertieft nachzugehen – jenseits der kurzen Aufmerksamkeitsspanne und Unterhaltungslogik sozialer Medien.

Für Kultur vor Ort engagiert

Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis werden Buchhandlungen ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße um die gesellschaftliche Bedeutung des Kulturguts Buch sowie um das kulturelle Leben vor Ort verdient gemacht haben oder ein besonders vielfältiges oder auch spezielles Buchsortiment anbieten. Die ausgezeichneten Buchhandlungen erhalten ein dotiertes Gütesiegel verbunden mit einem Preisgeld in drei Kategorien: 7.000 Euro für bis zu 100 hervorragende Buchhandlungen, 15.000 Euro für bis zu fünf Buchhandlungen, die aus den nominierten Buchhandlungen besonders herausragen, und 25.000 Euro für die drei besten Buchhandlungen.

Neben der Pfullinger Buchhandlung am Laiblinsplatz werden in Baden-Württemberg acht weitere Buchhandlungen in Ulm, Stuttgart, Waldshut-Tiengen, Esslingen, Freiburg, Mannheim und Heidelberg ausgezeichnet. (eg)