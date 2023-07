Das war Multi-Kulti mit Musik in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Schattenplätze waren gefragt beim Interkulturellen Musik- und Begegnungsfest am Samstag in Eningen. Zum dritten Mal war der Innenhof des Vallon-Geländes Treffpunkt für Begegnungen verschiedener Kulturen. Live-Musik gegen Abend, aktive Unterhaltung zuvor am Nachmittag nicht nur für Familien mit ihren Kids.

Die Kids hatten ihren Spaß beim Pusten von Riesenseifenblasen, die leider nur für kurze Zeit ein Farbenspiel zauberten. Bunt ging es dann auch beim Schminken zu. Die Schmetterlinge leuchteten in allen Farben und Spiderman war ganz in rot bemalt. Jana war kreativ beim Ausmalen und Basteln ihrer Krone. »Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich sie haben will«, ist sie sich unsicher. Ihr Gegenüber hat sich für goldene Zacken entschieden und ist ganz glücklich darüber. Bis das Clown-Duo auftritt, wollen sie fertig sein mit ihrem Bastelwerk.

Zauberhafte Reise

»Zirkus Primel« macht dann mit Trompete und Akkordeon auf sich aufmerksam, lockt mit ihren Tönen die Besucher vor die Bühne. Sie wollen hoch hinaus und nehmen das Publikum mit auf ihre zauberhafte Reise in den Kosmos. »Wir kommen extra von Reutlingen und wollen bei dem Fest mit dabei sein«, gibt Selma zu. Die Freundin ihrer Mutter habe davon erzählt und sie neugierig gemacht. Auch auf den Auftritt der Tanzgruppe des Kult 19 mit sieben Kids ist sie gespannt. Und die Live-Musik, die internationale Töne anschlägt.

Akustik-Rock bevorzugt das ukrainisch-russische Trio »Project Voice«, bestehend aus Schlagzeug, Bass und Gesang. »Wir haben uns beim Gitarrenkauf kennengelernt und uns entschlossen, mal zusammen aufzutreten«, so Sergei Dudov. Er ist der Drummer der Band, die während ihrem acht monatigen Zusammenspiel Konzerte in Stuttgart und Ludwigsburg erfolgreich bestritten hat.

Bühnenerfahrung bewiesen zudem die »Melikas« aus Reutlingen. Die drei jungen Frauen sind keine Unbekannten in der Kreisstadt-Szene, haben sie doch die Kulturnacht mit ihrer spritzigen Soul- und Popmusik aufgemischt. »Das fanden die Besucher sehr faszinierend, ihre internationale Musik«, bemerkt Mitorganisator Michael Löcke. Klassisch türkisch arabische Musik gaben das Duo »Dima Dawood« zum Besten, denen sich ein Mann aus dem Publikum anschloss und mitsang. Sie sind eigens aus Berlin angereist und hatten die Zuhörer mit ihren Titeln überzeugt. Auf Reggae und afrikanische Töne haben sich der »African Bongo Man and the Think Twice Band« spezialisiert. Zur Freude der Gäste animierten die Songs und Musikstücke doch zum Mittanzen.

Mehr Kinder

Für Löcke war der Samstag ein voller Erfolg. »Es waren viel mehr Leute da als bei den anderen beiden Veranstaltungen. Vor allem viel mehr Kinder«, hält er fest. »Es ist alles sehr zufriedenstellend verlaufen und es kamen nur positive Rückmeldungen.« Auch von den Kooperationspartnern wie dem Jugendhaus Kult ´19, dem Arbeitskreis Asyl, dem Ortsjugendring und der Eninger Kultur-Initiative (EKI). Beigesteuert und gefördert haben unter anderem auch die Gemeinde, Kreissparkasse und die Eninger Kulturstiftung. »Ganz besonders hat uns gefreut, dass die Fußballkids des TSV Eningen diese internationale Begegnung mit unterstützen«, so Löcke. (mek)