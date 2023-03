Das Rennen ums Bürgermeister-Amt in Eningen ist eröffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Am Sonntag, 25. Juni, wird’s ernst – dann können die Eninger einen neuen Bürgermeister wählen. Mit der Stellenausschreibung in der heutigen Ausgabe des Staatsanzeigers für Baden-Württemberg ist das Rennen um das Amt nun offiziell eröffnet. Bewerbungen können frühestens am Tag nach der Stellenausschreibung, also vom morgigen Samstag an bis Dienstag, 30. Mai, 18 Uhr, schriftlich in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift »Bürgermeisterwahl« bei der Gemeindeverwaltung, zu Händen des Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Rathausplatz 1, 72800 Eningen, eingereicht werden.

Bisher ein Hut im Ring

Als erster möglicher Kandidat hatte der 45-jährige Marcel Modschiedler bereits vor zwei Wochen angekündigt, sich um das Bürgermeisteramt bewerben zu wollen. Der Verwaltungsfachwirt arbeitet derzeit als stellvertretender Sachgebietsleiter für die Gemeinde Gomaringen.

Der aktuelle Amtsinhaber Alexander Schweizer hatte anfang des Jahres mitgeteilt, sich nicht erneut um das Amt bewerben zu wollen. 2007 wurde er zum ersten Mal zum Oberhaupt der Gemeinde gewählt, 2015 wurde er wiedergewählt. Seine zweite Amtszeit läuft nun am 31. August ab.

Sollte am Wahltag, Sonntag, 25. Juni, keine eindeutige Entscheidung fallen, ist eine Neuwahl für Sonntag, 9. Juli, vorgesehen. (mewe)