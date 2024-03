CDU Pfullingen stellt Kandidaten vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die CDU Pfullingen hat einstimmig ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 9. Juni beschlossen. Zum Ziel gesetzt habe man sich, »die Zukunft der Stadt aktiv zu gestalten und mit frischer Energie die Herausforderungen dieser Zeit anzugehen«, wie aus einer Mitteilung der CDU hervorgeht. Der Listenvorschlag zeichne sich durch eine Vielfalt an Persönlichkeiten aus und decke das breite Spektrum des gesellschaftlichen Miteinanders ab, heißt es dort weiter.

»Ich freue mich, dass wir den Pfullingern einen so facettenreichen Wahlvorschlag aus unterschiedlichen Berufen, gesellschaftlichen Bereichen und einer guten Mischung aus Frauen und Männern unterbreiten können«, sagt der Spitzenkandidat Timo Plankenhorn. »Unsere Liste vereint erfahrene Kommunalpolitiker mit jungen, aufstrebenden Talenten, spiegelt die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft wider und bietet damit den Pfullingerinnen und Pfullingern ein gutes Angebot unterschiedlichster Akteure«, betont er.

- Erfahrene Räte und neue Gesichter

Die CDU setzt bei ihrem Listenvorschlag auf einen Mix aus erfahrenen Räten und neuen, jungen Gesichtern. Drei der aktuell fünf Rätinnen und Räten treten erneut an. Spitzenkandidat ist der 27-jährige CDU-Vorsitzende Timo Plankenhorn. Danach folgen Stadtrat Gerd Mollenkopf, Stadträtin Meike Schmied, Architektin Birgit Keppler und Stadtrat Felix Mayer. Für Rat Mollenkopf wäre es die dritte Amtszeit, ebenso für Mayer, für Rätin Schmied die zweite. Stadträtin Carolin Abele, die dem Gremium seit 2014 angehört, sowie der Fraktionsvorsitzende Gert Klaiber, der seit 1999 im Pfullinger Gemeinderat sitzt, treten nicht mehr an. Nach 25 Jahren im Rat sei es an der Zeit, die Aufgabe an jüngere Mitstreiter zu übertragen, sagt der 72-jährige Klaiber dazu. Themen, wie etwa die Regionalstadtbahn würden vorrangig nächste Generationen betreffen: »Das sollten sie gestalten.« Und die nächste Generation scheint bereit, dies zu tun. Neben den bereits aktiven jungen Stadträten haben sich noch einige weitere junge Menschen, bereit erklärt, für die CDU zu kandidieren. Darunter etwa die Studienreferendarin Sabine Beutel, der Zimmermeister und Pfullinger Unternehmer Marcel Renz, der Geschäftsführer der CDU Pfullingen Patrick Tobies und als jüngster Kandidat der 20-jährige Maik Wörner, der viele Jahre im Jugendgemeinderat saß.

- Inhaltliche Schwerpunkte

Einen ihrer thematischen Schwerpunkte sieht die CDU im Bereich Mobilität. Hier sei es wichtig durch einen Mobilitätsmix die Zukunftsfähigkeit der Echazstadt sicherzustellen, erklärt CDU-Geschäftsführer Patrick Tobies gegenüber dem GEA. Dies auch perspektivisch durch die Regionalstadtbahn. Zudem will die CDU sich dafür einsetzen, Pfullingen für Gewerbetreibende attraktiver zu machen. Beim Thema Wohn- und Gewerbebau sei das Ziel ein »Ausbau mit Maß und Mitte« – brachliegende Gewerbeflächen sollten genutzt werden und die Attraktivität für junge Familien müsse steigen. Weitere Themen, die die CDU angehen möchte: die Attraktivhaltung der Innenstadt, den Ausbau der Kinderbetreuung, den Schutz des Biosphärengebietes Schwäbische Alb und den Ausbau der medizinischen Versorgung in der Stadt. Grundsätzlich will die CDU auf einen »vielfältigen Austausch mit den Menschen in der Stadt setzen und insbesondere abseits der klassischen Informationsformate den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt zuhören«, heißt es in der Mitteilung. Das Ziel sei eine »Politik für die Mitte der Gesellschaft durch alle Schichten und Altersstrukturen.«

- Bewerber für den Kreistag

Die Kreistagsliste des Wahlkreises 3 wird der amtierende Kreisrat Gerd Mollenkopf anführen, der einstimmig von den Mitgliedern als Spitzenkandidat für die Kreistagswahl nominiert wurde. Nach ihm folgen Sabine Beutel, Timo Plankenhorn, Loan Truong, Patrick Tobies und Silke Kurz. (eg/GEA)