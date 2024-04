CDU-Liste in Lichtenstein: Zwei Frauen mit dabei

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die CDU-Bürgerliste bei der Kommunalwahl am 9. Juni stehen fest. Bis auf Lorenz Allramseder (Unterhausen) und Achim Schäfer (Holzelfingen), die beide aus persönlichen Gründen für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stehen, treten alle amtierenden Gemeinderäte der CDU-Bürgerliste wieder an. Das geht aus einer Mitteilung der CDU in Lichtenstein hervor. Bei der vergangenen Wahl hatte die Liste sechs Sitze geholt.

Diesmal mit zwei Frauen

»Es war nicht einfach, Kandidaten zu finden«, erklärt der Fraktionsvorsitzende Marco Gass. Zwar sei die maximale Bewerberzahl für Unterhausen erreicht, für Honau könnten aber noch zwei und für Holzelfingen sogar noch drei Bewerber mehr aufgestellt werden. Trotz tatkräftiger Unterstützung aus den Ortsteilen sei es nicht gelungen, mehr Kandidaten aus Holzelfingen und Honau zu gewinnen. »Umso mehr freuen wir uns, dass sich zwei Frauen auf unserer Liste zur Wahl stellen«, betont Gass. In der vergangenen Runde war die CDU noch ohne Frauen ins Rennen gegangen. Vanessa Bitz (27), Trainee im gehobenen Verwaltungsdienst, steht auf Platz vier der Liste für Unterhausen und Kathrin Hast (40), Fachgruppenleiterin Finanzen, auf Platz sechs. Gass führt die Liste an.

Vom Studenten bis zum Rentner: Mit unterschiedlichen Berufen aus verschiedenen Branchen biete die CDU -Bürgerliste ein breit gefächertes und repräsentatives Spiegelbild der Bevölkerung zur Wahl an. Bei der Aufstellung der Liste wurden bewusst junge Bewerber und Bewerberinnen gesucht, die das Potenzial haben, sich für mehrere zukünftige Amtsperioden zu engagieren. Jüngster Kandidat ist der 23-jährige Nicolas Waitzinger, der für den Ortsteil Honau antritt. Auf der Liste finden sich aber auch »reifere« Bewerber, repräsentieren sie doch die geburtenstarken Jahrgänge der Baby-Boomer und bilden damit die größte Gruppe der älter werdenden Menschen in der Gesellschaft.

Fünf Themen Schwerpunkte

Die CDU-Bürgerliste möchte Politik für alle Lichtensteiner Bürgerinnen und Bürger machen, wird weiter mitgeteilt. Dabei werde das Gemeinwohl vor Einzelinteressen gestellt. Altes werde überdacht, Bewährtes fortgeführt und die Zukunft aktiv gestaltet. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte haben die Kandidaten in fünf Themen zusammengefasst. Die Bürgerliste setzt sich für einen weiteren Ausbau der Digitalisierung der Verwaltung und der Vernetzung der Bürger ein. Straßen und Gebäude sollen nachhaltig unterhalten, die Attraktivität der Ortsdurchfahrt unter anderem zur Imageverbesserung gesteigert werden. Die Liste setzt auf Innen- vor Außenentwicklung.

Durch Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und der Vereine, insbesondere deren Jugendarbeit, will die Bürgerliste das Leben in der Gemeinschaft fördern. Dazu gehören auch sichere Schulwege. Von der Kita bis ins Altenheim setzt sich die CDU-Bürgerliste für »ein bedarfsgerechtes, lebenslanges Betreuungsangebot« ein. In die Rubrik Vorsorge fällt auch der Ausbau der Gesundheitsfürsorge in der Gemeinde.

Die Planungen für die Regional-Stadtbahn und den Albaufstieg will die Liste als ganzheitliches Konzept vorantreiben, kommunale Mobilitätskonzepte, etwa Bürgerbus und den ÖPNV, ausbauen und dabei auch auf einen barrierefreien Zugang achten. Klar positioniert sich die Liste dafür, die Konzeption für die Bundesgartenschau im Echaztal zu unterstützen und die Tourismusangebote zu fördern. (GEA)