Brennende Gasflasche in Holzelfingen: Kritische Phase

LICHTENSTEIN-HOLZELFINGEN. Großeinsatz in Holzelfingen. In der Werkstatt eines Steinmetzbetriebs in der Kornbergstraße steht seit heute Vormittag eine Gasflasche in Flammen. Feuerwehr, Polizei, DRK und Malteser sind mit mehr als 100 Kräften und mehr als 40 Fahrzeugen vor Ort. Die Römerstraße und die Holzelfinger Steige sind gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Über Verletzte gibt es Stand 13 Uhr keine Erkenntnisse. Das bestätigt Gerhard Jaudas, Pressesprecher der Reutlinger Polizei.

Gas wurde zum Schweißen verwendet

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Klar ist hingegen: Das Feuer zu löschen, stellt sich als Herausforderung dar. Nach GEA-Informationen aus Gesprächen zwischen den Einsatzkräften war die Flasche zu zwei Dritteln mit Acetylen gefüllt. Das Gas wird zum Schweißen verwendet. Das Acetylen kontrolliert abbrennen zu lassen, würde bis zu 15 Stunden dauern. Beim Löschen könnte sich die Gefahr einer Explosion jedoch deutlich erhöhen.

Die Feuerwehr bittet Anwohner, ihre Häuser zu verlassen. Foto: Reisner Die Feuerwehr bittet Anwohner, ihre Häuser zu verlassen. Foto: Reisner

200 Meter Evakuierungszone

Deshalb sind in Holzelfingen mittlerweile mehrere sogenannte Bickpacks vorrätig. Das sind mit Sand gefüllte Säcke, die etwa 1,2 Tonnen wiegen und im Falle einer Explosion Schutz bieten. Zur Sicherheit werden außerdem alle Gebäude in einem Umkreis von 200 Metern um die Unglücksstelle evakuiert. Ursprünglich waren 500 Meter geplant, das wurde jedoch wieder verworfen. Die Feuerwehr bittet Anwohner per Lautsprecherdurchsagen, ihre Häuser zu verlassen. Sammelplatz ist die Greifensteinhalle in Holzelfingen. Dort werden die Evakuierten registriert und unter anderem mit Spaghetti und Tomatensoße versorgt.

Anwohner verlassen ihre Häuser und begeben sich in die Greifensteinhalle. Foto: Reisner Anwohner verlassen ihre Häuser und begeben sich in die Greifensteinhalle. Foto: Reisner

Feuerwehr unternimmt Löschversuch

Lichtensteins Hauptamtsleiterin Beatrice Herrmann ist die Koordinatorin vor Ort. Sie informiert die rund 60 Personen in der Greifensteinhalle darüber, dass die Feuerwehr nun einen Löschversuch unternimmt. Ist der erfolgreich, können die Anwohner nach etwa ein bis zwei Stunden zurück nach Hause. Schlägt er fehl, könnte eine Rückkehr womöglich erst zwischen 22 und 23 Uhr erfolgen. Die Feuerwehr Pfullingen rechnet derzeit mit einer Einsatzzeit bis etwa Mitternacht.

In der Greifensteinhalle werden die Evakuierten zunächst registriert. Foto: Reisner In der Greifensteinhalle werden die Evakuierten zunächst registriert. Foto: Reisner

Kritische Phase überstanden

Am Nachmittag gab es offenbar eine kritische Phase. Dies hat der GEA vor Ort erfahren, wo die Verantwortlichen eine Lagebesprechung abgehalten hatten. Entgegen der Erwartung der Feuerwehrleute habe eine Messung gegen 14.30 Uhr eine Erhöhung der Temperatur in der Gasflasche ergeben. Und das, obwohl die Feuerwehr nach Eintreffen direkt mit der Kühlung mit zwei Wasserwerfen begonnen hatte. Später wurde ein Lüfter zugeschalten. Eine Stunde später habe sich die Lage wieder etwas entspannt.

Lagebesprechung in Holzelfingen: Die Verantwortlichen sind sich nicht sicher, wie sie mit der brennende Gasflasche weiter vorgehen sollen. Foto: Dieter Reisner Lagebesprechung in Holzelfingen: Die Verantwortlichen sind sich nicht sicher, wie sie mit der brennende Gasflasche weiter vorgehen sollen. Foto: Dieter Reisner

In der Lagebesprechung wurde verschiedene Vorschläge über das weitere Vorgehen mit der aktuell noch etwa zu einem Viertel gefüllten Gasflasche diskutiert. Eine Einigung wurde Stand 16 Uhr noch nicht erzielt. Auch ein Experte des Chemiekonzerns BASF wurden kontaktiert. Denn mit so einem Einsatz haben die hiesigen Feuerwehrleute kaum Erfahrung. Klar ist: Man will kein Risiko eingehen. Denn es besteht immer noch die potenzielle Gefahr einer Explosion. Man will daher keine Anwohner, aber auch keine Einsatzkräfte gefährden. Die Feuerleute halten bei den Löscharbeiten einen Sicherheitsabstand von etwa 30 Metern ein. In der Nähe der brennenden Gasflasche stehen lediglich die beiden Wasserwerfer. Weil die Anwohner aber auch zurück in ihre Häuser wollen, herrscht großer Druck bei den Entscheidungsträgern.

Reutlinger Ehrenamtliche unterstützen

Vor Ort ist auch das Betreuungsmodul der Einsatzeinheit 1 des Landkreises, indem mehrere DRK-Ortsvereine und der Malteser Hilfsdienst aus Reutlingen aktiv sind. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte können mit dem Gerätewagen-Betreuung der Reutlinger Malteser unter anderem eine Erstversorgung der Evakuierten mit Hygieneartikeln, Getränken und Babygläschen sicherstellen. Zudem gibt es Spiele und Malsachen, um den Betroffenen bei Bedarf die Wartezeit zu verkürzen. Der LKW des Katastrophenschutzes des Landes bringt zudem Biertischgarnituren, Pavillons, eine tragbare Essensausgabe, verschiedenes Beleuchtungsgerät und einen Stromerzeuger mit. (GEA)