Beleuchtung für Fußgängerüberweg in der Gönninger Straße in Pfullingen installiert

Die Beleuchtung für den Fußgängerüberweg in der Gönninger Straße ist eingerichtet. Die Zebrastreifen fehlen noch.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN.. Es werde Licht, heißt es jetzt in der Gönninger Straße. Kurz nach der Abzweigung von der Klosterstraße gibt es seit neuestem eine Beleuchtungsanlage. Sie soll später dem Fußgängerüberweg dienen, der an dieser Stelle im Rahmen des Mobilitätskonzepts der Stadt geplant ist. Die Gönninger Straße ist in diesem Bereich ein Fußgänger Hot-Spot.

Täglich überqueren viele Schüler des Friedrich-Schiller-Gymnasiums auf dem Weg von und zur Bushaltestelle am Laiblinsplatz diese Stelle. Für Bürgermeister Stefan Wörner hat ein gesicherter Überweg hier absolute Priorität im Maßnahmenpaket des Mobilitätskonzepts. Deshalb ist das Projekt Fußgängerüberweg das erste aus dem Belagsprogramm, das der Gemeinderat im Frühjahr 2023 beschlossen hat, das umgesetzt wird. Zwei Wochen lang war die Durchfahrt zur Innenstadt deshalb gesperrt.

Die Beleuchtung für den Fußgängerüberweg ist installiert, ein schwarzer Asphaltstreifen zerschneidet das auf der Straße aufgemalte Verkehrszeichen für querende Fußgänger. Momentan befindet sich die Anlage noch in der Testphase, wie Sonja Seeger, Leiterin des Fachbereichs 5 Infrastruktur und Stadtwerke, erläutert. Zusätzlich wird eine Warnlichtsignalanlage angebracht, die Autofahrer auf den Fußgängerüberweg aufmerksam macht. »Spätestens im April« soll dann der gesamte Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen in Betrieb genommen werden. (GEA)