Bürgermeister-Wahl in Eningen ist am 25. Juni

Eine Wählerin wirft in einem Wahllokal ihren Stimmzettel in eine Wahlurne.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Beim Neujahrsempfang hatte der scheidende Bürgermeister Alexander Schweizer den Termin bereits angekündigt, nun hat der Gemeinderat einstimmig einen Knopf drangemacht: Am Sonntag, 25. Juni, wird in Eningen ein neues Gemeindeoberhaupt gewählt. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, ist dieser für Sonntag, 9. Juli, geplant, gemäß Gemeindeordnung ist dies der frühestmögliche Termin.

Die Stellenanzeige soll am 24. März im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg ausgeschrieben werden. Bewerber haben ab dem Tag nach der Ausschreibung bis Dienstag, 30. Mai, um 18 Uhr Zeit, ihre Bewerbung beim Rathaus einzureichen. Im Falle eines zweiten Wahlgangs beginnt die Frist für die Einreichung der Bewerbungen am Montag, 26. Juni, und endet am Mittwoch, 28. Juni, um 18 Uhr.

Kandidaten-Podium am 13. Juni

Die Gemeinde plant eine öffentliche Vorstellung der Kandidaten am Dienstag, 13. Juni, um 19 Uhr in der HAP-Grieshaber-Halle. Der Gemeindewahlausschuss ist für die Prüfung und Zulassung der Bewerbungen sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses zuständig. Er besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem sowie sechs Beisitzern. Dem Gremium gehören nach Beschluss de Rats nun an: Bürgermeister Alexander Schweizer, Dr. Joachim Sabieraj, Cliff Werz, Dr. Barbara Dürr, Gerd Sonntag, Rebecca Hummel, Thomas Rose; stellvertretende Vorsitzende ist Ute Petrick, stellvertretende Beisitzer sind Eckhard Hennenlotter, Ralph Sautter, Lena Hönes, Martin Hoffmann, Ulrich Wüsteney und Annegret Romer. (GEA)