Ausgesetzter Kater in Pfullingen: 700 Euro Belohnung für Hinweise auf Halter

Wer kennt den Kater, der in Pfullingen ausgesetzt wurde? FOTO: TIERHEIM REUTLINGEN

PFULLINGEN. Noch ist diejenige Person nicht gefunden, die am Dienstag, 29. August, gegen 22 Uhr eine Katze in Pfullingen bei der Einmündung der Talackerstraße in die Gönninger Straße ausgesetzt hat. Auf der aus einem Wäschekorb und einer Klappkiste zusammengebastelten Kiste klebte ein Zettel mit dem Hinweis »Katze zu verschenken« (wir berichteten). Inzwischen haben die Tierschutzorganisation Peta und zwei weitere Spender 700 Euro Belohnung für Hinweise auf die verantwortliche Person ausgesetzt.

Der Kater ist kastriert, nicht gekennzeichnet und hat grau getigertes Fell. Das Tierheim Reutlingen bittet um Hinweise. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, kann sich auch bei der Polizei oder telefonisch unter 0711 8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation melden.

»Wir hoffen, durch die Belohnungserhöhung noch mehr Menschen zu erreichen, die Hinweise zur Tat geben können. So möchten wir helfen aufzuklären, wer den Kater so rücksichtslos auf die Straße gesetzt und wie einen Gegenstand zum Mitnehmen angeboten hat«, sagt Monic Moll von Peta. »Der Halter oder die Halterin hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und die junge Katze im Tierheim abgeben müssen.« Sie einfach auszusetzen und dem möglichen Tod zu überlassen, müsse bestraft werden. (eg)