10.000 Euro Spenden für die Pfullinger Stiftung Zeit für Menschen

PFULLINGEN. Die Pfullinger Stiftung Zeit für Menschen hat ihre Jahresveranstaltung mit zwei kulturellen Highlights in der Mensa der Wilhelm-Hauff-Realschule gefeiert. Vor rund 80 Besuchern und Besucherinnen präsentierte der Chor ffortissimo einen Ausschnitt aus dem Musical »Mamma Mia«.

Mit den schmissigen Liedern brachte der Chor die Zuhörer in Schwung. Anschließend schwadronierte Heike Reiff vom Generationentheater Mixed Pickles als ostfriesische Märchenerzählerin über die Unterschiede zwischen Norddeutschen und Schwaben. Auch das Plattdeutsch kam dabei nicht zu kurz und sorgte für zahlreiche Lacher.

10.000 Euro aus Spenden

Ein großes Dankeschön des Sprecherkreises der Stiftung mit Harry Pokk, Bärbel Müller, Martina Roth und Britta Wayand ging an diesem Abend nicht nur an die Darbietenden, sondern vor allem an die zahlreichen Geld- und Zeitspender, die im zurückliegenden Jahr die Stiftung bedacht haben.

Rund 10.000 Euro sind 2022 an die Pfullinger Stiftung Zeit für Menschen gespendet worden. Dieses Geld konnte zahlreichen sozialen Projekten zugeführt werden. Die Stiftung hat im vergangenen Jahr unter anderem einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Bürgerbusteam mitfinanziert, Zuschüsse gab es für den Förderverein des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums an der Uhlandschule, für die Kletterlandschaft an der Laiblinschule, für das Projekt Paula und die Quartiersarbeit in der Jahnstraße. Auch Zeitspenden hat die Stiftung verteilt, zum Beispiel in Form von Musiknachmittagen im Samariterstift.

In naher Zukunft plant die Pfullinger Stiftung Zeit für Menschen in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Bürgertreff eine Weihnachtsaktion für Kinder. Weitere Projekte, etwa die Sprachförderung an Kindergärten und die Musikförderung am Friedrich-Schiller-Gymnasium, stehen ebenfalls auf dem Plan.

»Die Pfullinger Stiftung Zeit für Menschen ist eine echte Bürgerstiftung, die soziale Projekte unterstützt und dadurch ein Mehr an Lebensfreude und Lebensqualität fördert, unabhängig von Alter aber immer für die Bürger und Bürgerinnen Pfullingens«, betonte Britta Wayand.

Projektbezogene Förderanträge können jederzeit direkt an die Stiftung gestellt werden. (eg)

www.zeit-fuer-menschen.de