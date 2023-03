Zwei Tage Warnstreik: Mehrere Kindergärten in Metzingen dicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Stadt Metzingen zu ganztägigen Warnstreiks am Dienstag, 21. März, und am Mittwoch, 22. März, aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben der Pressesprecherin Salome Mages das Bürgerbüro, die Verwaltungsstelle in Glems und die städtische Kinderbetreuung. Das Bürgerbüro und die Verwaltungsstelle in Glems werden am Mittwoch ganztägig komplett bestreikt. Aus diesem Grund können an diesem Tag keine Bürgertermine stattfinden, heißt es. Bürgerinnen und Bürger, die für Mittwoch bereits Termine gebucht hatten, werden im Vorfeld von der Stadt Metzingen kontaktiert, um zeitnahe Ausweichtermine zu vereinbaren.

Manche Kindergärten bleiben zu

Der Kindergarten Haugenrain wird an beiden Tagen bestreikt und ist dann geschlossen. Der Kindergarten Hermann-Löns-Platz schließt wegen des Streiks am Dienstag seine Krippe. Im dortigen Kindergartenbereich findet am Dienstag eine Notbetreuung statt. Am Mittwoch ist der Kindergarten Hermann-Löns-Platz hingegen komplett geschlossen. Das Kinderhaus Ohmstraße schließt am Dienstag eine Gruppe im Krippenbereich.

Die betroffenen Eltern wurden von den Einrichtungen informiert. In allen weiteren Einrichtungen der Stadtverwaltung soll der Betrieb aufrechterhalten oder durch Notbesetzungen sichergestellt werden. Weitere kurzfristige Einschränkungen sind am Dienstag und Mittwoch nicht auszuschließen. (eg)