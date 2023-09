Zara Larsson sorgt in Metzingen für Party-Stimmung

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Zara Larsson (25) ist eigentlich ein Popstar für die ganz großen Bühnen der Welt. Am vergangenen Wochenende performt sie beim »Superbloom«-Festival in München, außerdem gehört sie zum Lineup des »Lollapalooza« in Berlin. Rund 100.000 Besucher werden dort für kommenden Freitag und Samstag erwartet. Größer könnte der Kontrast zur »Energy Live Session« in Metzingen fast nicht sein. Dort spielt die schwedische Sängerin am Montagabend eine Stunde lang für rund 300 geladene Gäste in privater Konzert-Atmosphäre. Organisatoren sind der Stuttgarter Radiosender »Energy Live«und die Outletcity Metzingen. Ein Rückblick auf einen besonderen Abend.

Star des Abends. Die schwedische PopsängerinZara Larsson ist erst 25 Jahre jung. Und doch schon seit acht Jahren dick im Musik-Geschäft. Der Durchbruch gelingt ihr 2015 mit der Single »Lush Life«. Ihr bekanntester Hit ist »Symphony«, mit 1,3 Milliarden Streams auf Spotify. An diesem Sommerabend in Metzingen glänzt Larsson in einem lässigen Outfit: Offene Haare, moderates Make-up, eine weite Cargo-Hose, Stiefel und ein bauchfreies Glitzer-Oberteil. Ältere Zuschauer erinnert’s an die Musikvideos der frühen 2000er-Jahre: an Destinys Child, oder auch an Aaliyah. In diesem dezenten Outfit wirkt Larssons Ausstrahlung noch bombastischer.

Performance. Schweißtreibend, so lässt sich der Auftritt von Zara Larsson und ihren vier Tänzerinnen am besten beschreiben. Schon für die Zuschauer wird es nach einiger Zeit in der Eventlocation ziemlich heiß. Kein Vergleich jedoch zum Star des Abends, der auf der kleinen Bühne ein Eins-a-Sportprogramm aufführt. Eine energetische Choreografie nach der anderen, Schweißperlen glitzern auf Larssons Haut. Doch sie tanzt und singt und tanzt mühelos weiter. Ganz ohne Playback kommt diese Hochleistungs-Performance dann zwar nicht aus, doch die unverwechselbare Power-Stimme der Sängerin kommt oft genug durch. Auch wenn nicht jeder Ton sitzt - ein starker Auftritt.

Stimmung. Etwa eineinhalb Stunden lang deutet in der Event-Location kaum etwas auf eine Party hin. Auf dem Boden verstreut sitzen Menschen. Ein gemischtes Publikum, alt, jung, aufgedonnert, schlicht. Der DJ bemüht sich, dringt aber irgendwie nicht richtig durch. Punkt 20 Uhr wird es dann laut. Zara Larsson schafft es, zurückhaltende Schwaben aus der Reserve zu locken. Besonders bei den weltbekannten Liedern – »Lush Life« und »Symphony« – sind vor allem die Fans ganz nah an der Bühne völlig außer sich. Die meisten davon sind jung und weiblich. Einige singen - oder schreien - den Text inbrünstig mit. Andere filmen gefühlt jeden Schritt des Weltstars mit dem Handy. Und nochmal andere blicken mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Glück auf die Bühne, wischen sich sogar die eine oder andere Träne aus dem Gesicht.

Das lange Warten hat sich gelohnt: Die Fans in der ersten Reihe sind hin und weg. Foto: Dieter Reisner Das lange Warten hat sich gelohnt: Die Fans in der ersten Reihe sind hin und weg. Foto: Dieter Reisner

Meet and Greet. Dilara Sen und Dominik Hoang steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Die beiden Stuttgarter gehören an diesem Abend zu den wenigen Glücklichen, die ein Meet and Greet mit Zara Larsson gewonnen haben. Etwa eine Viertelstunde lang darf das Pärchen sich im Vorfeld des Konzerts mit der schwedischen Sängerin unterhalten. Dabei treffen sie nicht etwa auf eine arrogante Diva, sondern auf einen Star zum Anfassen. »Trotz des Erfolgs ist sie bodenständig, nahbar, hat uns Komplimente gemacht. Es war unbeschreiblich«, sagt Dilara. Sie und ihr Freund sind schon seit Jahren Fans. Bei einem Konzert waren sie aber noch nie. Dementsprechend euphorisch sind sie - aber auch sehr aufgeregt. »Ich wusste zuerst gar nicht, was ich sagen soll«, sagt Dilara. Doch Zara Larsson habe das Eis gebrochen, mit den Worten: »Sorry, ich bin ziemlich verschwitzt.« Dominik zeigt stolz ein Foto von ihnen auf seinem Smartphone. Schon seit Jahren dient ein Porträt der Sängerin als Hintergrundbild auf seinem iPad. Jetzt hat er ein Unikat zum Austauschen.

Überglücklich: Dilara Sen und Dominik Hoang nach ihrem Meet and Greet mit Zara Larsson. Foto: Dieter Reisner Überglücklich: Dilara Sen und Dominik Hoang nach ihrem Meet and Greet mit Zara Larsson. Foto: Dieter Reisner

Hardcore-Fans. Elisa Weis aus der Nähe von Saarbrücken positioniert sich schon morgens um 8.30 Uhr vor den noch geschlossenen Türen der Event-Location. Und bewegt sich von dort auch nicht mehr weg. »Ich verfolge ihre Musik schon so lange«, erzählt sie begeistert. »Sie ist eine supersüße Person. Sie hat ein sehr intimes Verhältnis zu ihren Fans, kennt viele von ihnen auch mit Namen.« Bei Zara Larsson findet Elisa Lieder für alle Lebenslagen. Als sich die Türen abends endlich öffnen, stürmt sie als erste rein und ist »wahnsinnig nervös«. Für Zara Larsson nimmt Elisa einiges auf sich. Am Sonntag noch war sie bei deren Auftritt auf dem Superbloom-Festival in München. Ein Handyvideo zeigt, wie Larsson Elisa von der Bühne aus direkt anspricht. Sie hat zuvor ein Posting des jungen Fan-Girls auf Twitter gesehen. Nach einer sehr kurzen Nacht macht sich die Outlet-Verkäuferin dann direkt auf den Weg nach Metzingen, um ihren Lieblingsstar gleich nochmal zu sehen. Und trifft dort auf Angéline Dutoit aus Lillet. Die beiden kennen sich von einem anderen Konzert. Auch die Französin nimmt für den eher kurzen Konzert-Abend einiges auf sich: eine zehn Stunden andauernde Busreise. (GEA)