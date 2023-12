Züge auf der Neckar-Alb-Bahn fallen erneut aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/STUTTGART. In Betrieb genommen, soll der Digitale Knoten Stuttgart den Zugverkehr flüssiger machen, zwischen den Jahren bremst er ihn aber erst mal wieder ein: Wegen Bauarbeiten der DB Netz AG an Leit- und Sicherungsanlagen fallen auf der Neckar-Albbahn Stuttgart–Tübingen vom 27. Dezember bis 5. Januar zahlreiche Züge aus.

So ist die schnelle Linie IRE 6 komplett gestrichen. Die stündlich verkehrende Linie MEX 18 (Osterburken–Stuttgart–Tübingen) entfällt zwischen dem 27. Dezember (3 Uhr) und dem 30. Dezember (23 Uhr) zwischen Stuttgart und Esslingen. Anschließend wird sie bis 2. Januar (4 Uhr) über die sogenannte Schusterbahn an Stuttgart Hbf und Bad Cannstatt vorbeigeleitet, hält aber in Kornwestheim. Dort können die Fahrgäste wie auch in Esslingen auf die Stuttgarter S-Bahn umsteigen, die zum Hauptbahnhof fährt.

Zusätzlich Verspätungen zwischen Bad Cannstatt und Esslingen

Die Linie MEX 12 (Heilbronn–Stuttgart–Tübingen verkehrt vom 27. Dezember bis 2. Januar auf wenige Ausnahmen regulär nach Fahrplan, wobei durch die Umleitung über die S-Bahn-Gleise zwischen Bad Cannstatt und Esslingen geringe Verspätungen möglich sind. Anschließend wird sie bis 5. Januar (22 Uhr) über die Schusterbahn mit Halt in Kornwestheim umgeleitet, die Halte in Stuttgart Hbf und Bad Cannstatt entfallen.

Am 6. Januar ist die jetzt anstehende Bauphase für den Digitalen Knoten Stuttgart beendet. Ab Montag, 8. Januar, können dagegen Züge der Deutschen Bahn von der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer bestreikt werden. Auf der Neckar-Alb-Bahn können davon direkt die Linien IRE 6 (die Hälfte der Verbindungen) und RB 63 Bad Urach–Herrenberg betroffen sein, indirekt auch die von der SWEG Bahn Stuttgart gefahrenen Linien MEX 12 und MEX 18: falls auch Fahrdienstleiter in den Stellwerken mitstreiken. Diese stammen von der DB. (pfi/pm)