Wie Pliezhausen von Frieden und Freiheit träumte

Am Nationalfeiertag am 3. Oktober läuft die bundesweite Aktion »Deutschland singt und klingt«. Vor dem Pliezhäuser Rathaus kamen trotz des Wetters mehr als 80 Menschen zusammen. FOTO: SANDER

PLIEZHAUSEN. Bei der bundesweiten Aktion »Deutschland singt und klingt« hat auch Pliezhausen wieder mitgemacht. Jeweils am 3. Oktober um 19 Uhr singen im ganzen Land Menschen dieselben Lieder und erinnern damit an die deutsch-deutsche Wiedervereinigung 1989 und an die große Bedeutung von Frieden und Freiheit und gemeinsamem Einsatz dafür.

»Durch das gemeinsame, generationenübergreifende Singen in ganz Deutschland drücken wir unsere Dankbarkeit für diese friedliche Revolution aus und blicken auch dankbar auf einen über 78-jährigen Frieden in diesem Land«, so Bürgermeister Christof Dold. »Frieden ist keine Selbstverständlichkeit«, sagte er im Hinblick insbesondere auf den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine.

Die Lieder wie »Tage wie diese« oder »oh happy day« machten bewusst, wie sehr die Welt sich verändern kann, wenn Menschen sich gemeinsam für Werte einsetzen. Sie geben Hoffnung und Zuversicht, besonders beim gemeinsamen Singen, zu dem trotz des nassen Wetters mehr als 80 Menschen auf den Marktplatz kamen.

Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) als Organisator zusammen mit der Gemeinde hatte extra einen ökumenischen Projektchor ins Leben gerufen, der zum Mitsingen motivierte. Die »Hymne der Wiedervereinigung«, das Lied »Freiheit« von Marius-Müller-Westernhagen, durfte dabei ebenso wenig fehlen wie »Die Gedanken sind frei« oder »Mensch« von Herbert Grönemeyer.

»Von guten Mächten wunderbar geborgen« berührte die Herzen sichtlich wie auch National- und Europahymne zum Abschluss. »Das hat sehr gut getan« war so und ähnlich immer wieder zu hören. (mar)