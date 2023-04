Vier Schwerverletzte bei Unfall zwischen Metzingen und Sondelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Am Freitag ist es gegen 17.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L378a zwischen Metzingen und Sondelfingen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen eine 39-Jährige mit ihrem Jeep von Metzingen in Richtung Sondelfingen. Unterwegs kam sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Mercedes frontal zusammen. In diesem wurden der 42-jährige Fahrer, seine 36-jährige Beifahrerin und ein siebenjähriges Kind durch die Wucht des Aufpralls eingeschlossen. Sie mussten durch die Feuerwehr befreit werden, die mit 27 Einsatzkräften vor Ort war.

Alle am Unfall beteiligten Personen wurden schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst und einen Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht werden. Die Polizei schätzt den Schaden an den stark beschädigten Autos auf 80.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, die am Freitagabend gegen 21 Uhr noch nicht abgeschlossen war, war die Strecke der L 378a komplett ab Metzingen gesperrt. Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen ermitteln zur Unfallursache. (GEA)