Verlängerung der Vollsperrung der B28 bei Römerstein

RÖMERSTEIN. Seit September lässt das Regierungspräsidium die Fahrbahndecke der Bundesstraße 28 zwischen Römerstein-Böhringen und der Einmündung der B465 in die B28 auf einer Länge von rund sechs Kilometern erneuern. Im Zuge dessen werden auch die Pfeiler der Gemeindestraßenbrücke »Unter Lau« über die B28 sowie die Geh- und Radwegunterführung in Böhringen instand gesetzt.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke ist bis Ende November im wesentlichen abgeschlossen. An der Geh- und Radwegunterführung wurde aber ein unvorhersehbares, umfangreicheres Schadensausmaß festgestellt. Aufgrund des Mehraufwands bei der Sanierung, können die Arbeiten an der Geh- und Radwegunterführung voraussichtlich erst Ende März fertiggestellt werden. Bis dahin ist der Streckenabschnitt der B 28 voll gesperrt. Die derzeitige Umleitungsstrecke bleibt unverändert bestehen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Ulm/Kirchheim wird ab Römerstein-Böhringen über die L 252 in Richtung Römerstein-Donnstetten geleitet und ab Donnstetten über die B 465 wieder auf die B 28 geführt. In Fahrtrichtung Bad Urach/Reutlingen wird der Verkehr in umgekehrter Richtung geführt. (eg)