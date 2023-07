Veranstaltung einer »großen Firma«: Metzinger Freibad schließt früher

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Badefans haben das Nachsehen: Am Freitag, 14. Juli, schließt das Metzinger Freibad eine Stunde früher als sonst, schon um 19 statt 20 Uhr. Der Grund: die Veranstaltung einer »großen Firma« (Sprechweise von Stadtverwaltung und Grünen-Gemeinderat Thomas Lusch-Przechatzky).

Dem Grünen stieß das sauer auf: »Es ist befremdlich, dass die Allgemeinheit aus dem Bad verbannt wird.« Oberbürgermeister Carmen Haberstroh sah die Früher-Schließung dagegen »nach einer Abwägung gerechtfertigt. Es geht ja auch um die Attraktivität des Standorts der Motorworld.« Diese wirkt für Stadtwerke-Chef Alexander Schoch »auf die Stadt zurück«. Will heißen, das zahlenstarke Firmenpublikum der Motorworld in der benachbarten Außen-Location Freibad kann einen positiven, entspannten Eindruck von der Stadt bekommen – wohingegen abends nicht mehr allzu viele Schwimmer im Becken sind.

Haberstroh wies darauf hin, dass auch andere öffentliche Räume an Private vermietet werden – wie etwa die Öschhalle regelmäßig an die TusSies-Handballerinnen, die als GmbH organisiert sind. Die Sporthallen sind allerdings anders als die Bäder nicht den ganzen Tag lang und die ganze Woche über für alle zugänglich. An der Verbitterung der Grünen änderte die Argumentation der Verwaltung nichts. (GEA)