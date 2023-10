TSV Riederich würdigt verdiente Sportler bei einer Ehrungs-Matinee

Bitte aktivieren Sie Javascript

RIEDERICH. Knapp 1.500 Mitglieder zählt der TSV Riederich, damit ist er der Verein unter den Top Ten im Kreis Reutlingen und der größte im Ort sowieso. Die Sportler, ob Jung oder älter, aus den sieben Abteilungen heimsen auf verschiedenen Ebenen Erfolge ein. Weil die Gemeinde seit mehr als zehn Jahren die Verdienste der Sportler und der Aktiven aus anderen Vereinen nicht mehr im Rahmen eines Ehrungsabends würdigt, ist der TSV nun aktiv geworden und hat diese am Samstag bei einer vereinsinterne Matinee geehrt.

Es sei wichtig, so Ulrich Sensbach vom Vorstandsteam, Leistungen zu würdigen und sie in offiziellem Rahmen wertzuschätzen – vor allem für Kinder und Jugendliche sei eine Anerkennung ihrer Leistung motivierend. 31 Sportlerinnen und Sportler jeden Alters hatten in den Jahren 2012 und 2022 Herausragendes geleistet, wobei der TSV-Vorstand beim Ehrungs-Neustart bewusst keine Richtlinien festgesetzt und die Nominierung offen gehalten hatte: »Die Abteilungen durften die Sportler melden.«

Erfolgreiche Tennisjugend

Gleich zwei Mannschaften hatte die Tennisabteilung gemeldet. Das Kids Cup U 12-Team mit Henrik Schall, Tim Schütz, Lotta Brunkau, Svea Trost und David Schall wurde für den Aufstieg von der Kreisstaffel 1 in die Bezirksstaffel 2 gewürdigt. Die Tennis Junioren U15 stiegen von der Kreisstaffel 2 in die erste auf, am Erfolg beteiligt waren Linas Walker, Matti und Ole Link, Mats Grauer, Max Bessey und Henrik Schall.

Im vergangenen Jahr hatten sich beim Herbstsportfest der Turner Tara Stübing, Anna Kleinknecht, Lotta Brunkau, Hannah Dreier, Kim Vrbaslija und Angelika Wagner den ersten Platz in der C Jugend-Mannschaftswertung erturnt. Über den Titel in der offenen Klasse freuten sich Saskia Seiffarth, Jasmin Maierhöfer, Hannah Haug, Alisa Bock, Bernadette Stiefenhofer, Lena Haug und Saskia Plogstedt. Liesamarie Haas wurde für ihren sechsten Platz bei den Süddeutschen Meisterschaften über 800 Meter ausgezeichnet. Die stete Weiterbildung von Dennis Haas aus der Leichtathletik-Abteilung wurde ebenfalls gewürdigt: Seit 2022 ist der Riedericher einer von zwölf nationalen Startern im deutschen Leichtathletikverband. Sie stellen bei größeren Wettkämpfen sicher, dass die Regeln eingehalten werden. Den Aufstieg in die Bezirksklasse schaffte die aktive Tischtennis-Mannschaft mit Andreas Jund, Fabian Schmid, Dennis Uber, Markus Faiß, Sören Rau und Steffen Armbruster. Die Prüfung zum fünften Meistergrad im Shotokan-Karate hat im vergangenen Jahr Matthias Paikert bestanden – davon finde man in Deutschland, so Sensbach, nicht viele.

Der Anfang ist gemacht

Wer in den Jahren zuvor ehrungswürdige Leistungen vollbracht habe, sei dafür zu seinem Bedauern nicht gewürdigt worden - die Gemeinde habe keine entsprechende Feier mehr organisiert, mehrfach sei das auch vom Gemeinderat bei Bürgermeister Tobias Pokrop angemahnt worden: »Das Konzept hat nicht gefallen, ein neues gab’s bis heute noch nicht«, erklärte der Vorsitzende. Der Anfang sei nun vom TSV gemacht, Verbesserungspotenzial sei vor allem hinsichtlich des Termins durchaus vorhanden: Da einige der jungen Tennisspieler auch beim Fußball aktiv sind, konnten sie nicht bei der Ehrung dabei sein und der Kreis der anwesenden Geehrten war klein. Eines sicherte Ulrich Sensbach dennoch zu: »Wir werden die Veranstaltung nicht einschlafen lassen.« (GEA)