Stadtradeln in Metzingen startet

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Es wird wieder fürs Klima geradelt. Ab Sonntag, 23. Juni, bis Samstag, 13. Juli, können Kilometer für Teams in der Kommune gesammelt werden, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Auch in diesem Jahr warten auf Landkreis-Ebene wieder Gewinne für die Radelnden und für die Schulen. Metzingen ist Gastgeber der Auftaktveranstaltung am 23. Juni, um 13 Uhr auf dem Kelternplatz. Damit setzt die Stadt gemeinsam mit 18 weiteren Kommunen des Landkreises ein Zeichen für eine gesunde und klimafreundliche Mobilität. Ziel ist es, möglichst viele zum Mitmachen zu motivieren.

Wer mitfahren möchte, meldet sich unter www.stadtradeln.de/registrieren an. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können alle Teilnehmenden die geradelten Strecken erfassen und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Wer keinen Zugang zur Stadtradeln-App hat, kann die Kilometer über die Webseite eintragen. Alternativ gibt es unter www.metzingen.de/stadtradeln auch ei-nen Kilometererfassungsbogen, der wöchentlich an Doreen Dörrwand per E-Mail – d.doerrwand@metzingen.de – gesendet werden kann.

Neu ist, dass die Gewinne des Landkreises nicht an die besten Teams gehen, sondern unter allen aktiven Radelnden verlost werden. Durch die Preise soll ein Anreiz für alle geschaffen werden zu »radeln«, unabhängig von Hobbys oder Lage des Wohn- oder Arbeitsorts.Geldpreise für SchulteamsDas Landesprogramm »Movers – Aktiv zur Schule« ruft erneut Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am deutschlandweiten Radfahrwettbewerb auf. Für die Registrierung können sich die Schulen unkompliziert über die Stadtradeln-Webseite registrieren und bei der Kategorie »Schulradeln« auswählen. Auch die berufsbildenden Schulen im Landkreis können teilnehmen. Als Anreiz werden vom Landkreis unter allen aktiven Schulen ein Radcheck und unter allen Schulteams Geldpreise verlost. Die Stadt Metzingen ist zum zehnten Mal bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnisses dabei und dies wieder in Kooperation mit der Initiative RadKultur. (eg)

www.kreis-reutlingen.de/stadtradeln

www.metzingen.de/stadtradeln