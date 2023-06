Spitzenleistungen auch am dritten Tag von »Jugend trainiert« in Pliezhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Am dritten Tag waren die Real- und die Gemeinschaftsschüler dran. 450 Schülerinnen und Schüler aus elf Schulen aus den Landkreisen Reutlingen und Tübingen kämpften gestern im Schönbuchstadion Pliezhausen um Punkte. Größter Gegner war: das Wetter. Das hielt zwar im Gegensatz zum zweiten Tag, als der Wettkampf wegen eines Sturzregens unterbrochen werden musste, es war aber brüllend heiß und vor allem schwül. Da war vor allem Trinken gefragt.

Die jungen Athleten zeigten trotz der widrigen Bedingungen Leistungen, die sich sehen lassen können. Enogieru Aye-Bello (Schillerschule Dettingen) flog in 12,64 Sekunden über die 100 Meter, schnellstes Mädchen über diese Strecke war Carina Bayer von der Gemeinschaftsschule Pliezhausen in 14,27 Sekunden. Die 800 Meter werden bei einem Wetter wie gestern noch mehr zur Tortur als sonst. Samuel Weihing von der Freien Evangelischen Schule (FES) Reutlingen schaffte die zwei Runden in 2:13,89 Minuten. Schnellstes Mädchen auf dieser Strecke: Naema Awale von der Schillerschule Dettingen in 2:38,30 Minuten.

Severin Fundel von der Gustav-Werner-Gemeinschaftsschule Walddorfhäslach überragte mit 1,75 Metern beim Hochsprung alle. Christos Chatzitrakosias von derselben Schule, war nicht nur beim 75-Meter-Lauf (9,47 Sekunden) der Beste, sondern auch beim Weitsprung (5,32 Meter). Enogieru Aye-Bello, der schon beim 100-Meter-Lauf mit 12,64 Sekunden abräumte, lag auch beim Weitsprung mit 5,86 Meter vorn. Überragend beim Ballweitwurf Louis Schäfer (FES Reutlingen) mit 69 Metern. (and)