Spender für Metzinger Bücherschrank gesucht

Drei Initiatorinnen des Metzinger Bücherschranks an der Wand zwischen Rathaus und Spielplatz, an der der Schrank mal stehen könnte: (von links) Cornelia Grantz-Hild, Alexa Rath und Elke Haubold-Schüle. FOTO: PFISTERER

METZINGEN. Am Anfang waren sie zu dritt, doch gleich zum ersten Gruppentreffen fanden sich 11 Mitaktive: Cornelia Grantz-Hild, Alexa Rath und Elke Haubold-Schüle sind mit ihrem Projekt »Bücherschrank am Rathaus« bei vielen Mit-Metzingern auf offene Augen und Ohren gestoßen. »Es geht um Begegnung und Austausch auf einem öffentlichen Platz«, beschreibt Grantz-Hild. Das will die neu gegründete Gruppe des Metzinger Bürgerengagements Mobile über den Bücherschrank erreichen. Der wird Literatur aus allen möglichen Sparten enthalten, wetterfest und barrierefrei zugänglich sein.

Wer zum Schrank kommt, kann Bücher herausnehmen, in ihnen schmökern, sie kostenlos mitnehmen oder selbst welche hineinlegen. Und nebenbei immer auch mit anderen Bücherfans plaudern. Den Anfangsbestand des Stöber-, Schmöker- und Tausch-Schranks werden die Mobile-Aktiven einbringen.

Stadt stellt Platz zur Verfügung

Doch erst mal muss ein Schrank her. »Er kostet um die 10.000 Euro«, berichtet Grantz-Hild, die sich bei einem örtlichen Monteur schlaugemacht hat. Zwar könnte die Mobile-Gruppe Zuschüsse etwa vom Spendenparlament Reutlingen bekommen, doch ein Gutteil der Kosten wird damit noch nicht abgedeckt sein. Deshalb suchen die Schrank-Initiatoren Spenderinnen und Spender, Privatleute genauso wie Betriebe.

Die Stadt Metzingen hat der neuen Mobile-Gruppe die Wand zwischen Rathaus und dem neu gestalteten kleinen Spielplatz schon zur Verfügung gestellt. Wer den Bücherschrank ebenfalls unterstützen möchte, findet auf der Homepage von Mobile die entsprechende Bankverbindung. Schon während der Corona-Hochphase hatte Alexa Rath die Idee zum Bücher(tausch)schrank – und rannte bei der damaligen Grünen-Gemeinderätin Cornelia Grantz-Hild offene Türen ein. Unter dem Eindruck der Pandemie und auch des Ukraine-Krieges hat sich das gute Projekt jahrelang verzögert. Doch seit klar ist, wo der Schrank mit seinen zwei 60 Zentimeter hohen Regalen stehen kann, geht es voran und hat sich die Mobile-Projektgruppe gegründet. »Wir sind froh darüber, dass wir den Platz bekommen haben«, wertschätzt Elke Haubold-Schüle das Entgegenkommen der Stadt.

Beim Mobile-Büro im Gebäude Klosterhof 13 steht auch einer der beiden weiteren öffentlicher Bücherschränke, die es in Metzingen bereits gibt, doch ist er nur während der Öffnungszeiten des Gebäudes zugänglich: regelmäßig mittwochs und samstags von 9 bis 12 Uhr, wenn das Mobile-Büro besetzt ist, sowie donnerstags ab 14 Uhr, wenn im Klosterhof der »Treff am Nachmittag« auf Besucherinnen und Besucher wartet. Der zweite öffentliche Bücherschrank steht wettergeschützt an der Bushaltestelle am Floriansplatz im Neugreuth.

Steht der Dritte im Bunde finanziell auf sicheren Beinen, könnte er im kommenden Frühjahr neben dem Metzinger Rathaus aufgestellt werden. (pfi)