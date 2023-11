Rückgang der Bautätigkeit in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN/REUTLINGEN. Derzeit häufen sich die Nachrichten über den starken Rückgang der Bautätigkeit. Naturgemäß war dies Thema bei der Mitgliederversammlung der Reutlinger Kreishandwerkerschaft in der Stadion-Gaststätte Metzingen. Die Lage sei noch besser, als es diese Nachrichten erwarten lassen, so übereinstimmend Kreishandwerksmeister Steffen Mohl (Eningen) und Ewald Heinzelmann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Reutlingen. Hintergrund hierfür seien Auftragsüberhänge. Dennoch erwartet das Handwerk einen Rückgang der Bautätigkeit. Gründe hierfür sind stark gestiegene Finanzierungskosten, die hohe Inflation und auch nach wie vor hohe Baukosten, unter anderem bedingt durch die hohen Energiekosten. Kreishandwerksmeister Mohl glaubt nicht daran, dass die Baukosten alsbald spürbar zurückgehen. Viele, und vor allen energieintensive Baustoffe, seien unabhängig von der tatsächlichen Energiepreisentwicklung teurer, weil diese mit einer hohen CO 2 -Abgabe belastet seien. Auch glaubt er nicht, dass es zu einer Vereinfachung der Baunormen, mit dem Ergebnis niedrigerer Baukosten, kommen werde.

Das Handwerk erwarte, dass sich die Politik mit diesem Thema beschäftigt und endlich die Versprechungen einlöst und Bauherren spürbar entlastet. Notwendig sei ein Bündel zielgerichteter Maßnahmen, um die Bautätigkeit zu stabilisieren. Dazu gehören zum Beispiel steuerliche Erleichterungen für Bauherren, eine verbesserte Wohnungsbauförderung und Maßnahmen zur Senkung der Baukosten, so die Handwerksvertreter.

In anderen Handwerken ist die Nachfrage weiterhin stabil. Die Kreishandwerkerschaft Reutlingen erwartet auch keinen starken Rückgang, zumal das Handwerk dabei an der direkten Umsetzung der energie- und klimapolitischen Zielsetzungen mitarbeitet.

Messe im April

Erstmals nach Corona wird es im kommenden Jahr wieder die Messe »Handwerk Energie Zukunft« geben. Geplanter Termin ist das Wochenende 27. und 28. April. Auf dem Reutlinger Festgelände Bösmannsäcker dreht sich dann wieder alles um das Thema Energie im Zusammenhang mit Haustechnik, Mobilität und vielem anderen. (eg)