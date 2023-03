Pliezhausen schon wieder vermüllt

Am Tag nach der Putzete liegt beispielsweise schon wieder Müll am Zwei-Eichen-Turm in Pliezhausen.

PLIEZHAUSEN. Am Samstag haben 200 Pliezhäuser Bürger während der traditionellen Markungsputzete die Natur von Müll befreit. Doch bereits einen Tag später lag am Grillplatz beim Zwei-Eichenturm in Pliezhausen wieder Müll. Das hat Christa Mieser gesehen und dem GEA ein Bild geschickt. Darauf ist ein Mülleimer zu erkennen, neben dem Plastikschalen für Grillfleisch ebenso liegen wie eine Tüte und Tücher. »Am Samstag haben wir alles sauber aufgeräumt, am Sonntag sah es wieder ›fast normal‹ aus«, teilt Mieser mit. Das habe sie gefrustet.

An der Markungsputzete am Samstag hatten sich 200 Leute beteiligt. Der Müll aus Zigarettenkippen über Flaschen bis zu Kleidungsstücken und Plastikmüll füllte am Samstag einen Zehn-Kubikmeter-Container.

Der Pliezhäuser Ordnungsamtsleiter Steffen Sautter kennt Miesers Bild vom Müll am Sonntag am Zwei-Eichen-Turm. Sie hatte es ihm auch geschickt, und er hat ihr geantwortet. »Es lässt sich nicht vermeiden, dass Menschen an Grillstellen etwas hinterlassen«, sagt Sautter. An dem Ort liege immer mal wieder Müll. »Unsere Kollegen vom Bauhof sind regelmäßig unterwegs an diesen Orten und schauen danach. Die putzen das dann weg«, sagt Sautter. (mak)