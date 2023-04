Pliezhäuser können Vandalismus von unterwegs melden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Auf der Internetseite der Gemeinde Pliezhausen ist der Link prominent platziert. Ganz oben können Nutzer auf die Schaltfläche ›Intaktes Pliezhausen durch den neuen Schadensmelder‹ klicken und diese eintragen.

Schon früher gab es ein Formular, über das die Bevölkerung Mängel im Öffentlichen Raum den Rathausmitarbeitern melden konnte. Seit vergangenem Jahr hat die Gemeinde das Prozedere vereinfacht. »Mit dem Relaunch hat unser Dienstleister diese Möglichkeit neu gestaltet. Die Nutzer können so auch von mobilen Geräten ihre Meldungen unterwegs wegschicken«, erläutert Stefan Adam, der Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung von Pliezhausen.

Bisher werde diese einfachere Möglichkeit durch die Bürgerschaft gut angenommen. Mehr als die Hälfte der Hinweise bei der Gemeinde bezieht sich auf kaputte Straßenlaternen. »Die melden sich aber eher telefonisch bei uns oder kommen auch aufs Rathaus«, erzählt Adam. Am Empfang nehmen Mitarbeiter die Meldungen dann entgegen.

Die Bandbreite der über den Schadensmelder abgegebenen Hinweise reiche hingegen von vollen Mülleimern über herausgerissene Verkehrsschilder an Feldwegen über Verschmutzungen und herumliegende Bierflaschen nach Trinkgelagen bis hin zu im Sturm umgefallenen Bäumen, die nun Feldwege blockierten. Auch beschädigte Bänke und kaputte Spielgeräte in der Gemeinde werden so gemeldet – also Vandalismusfälle.

Der Verwaltung helfe im Vergleich zum früheren Kontaktformular, dass die Bürger gleich die GPS-Koordinaten angeben könnten. So wissen die Rathausmitarbeiter gleich, wo etwas im Argen liegt und können ihre Kollegen zur Reparatur und zum Säubern dort hinschicken. (mak)