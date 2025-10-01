Ohne Wasser und Strom: Bad Urach bekommt bald eine Kunsteisbahn

Das Archivbild zeigt die Kunsteisbahn auf dem Metzinger Hugo-Boss-Platz Mitte November 2021 - mitten in der Corona-Pandemie, wie die Masken von Anja und Benjamin Kleiß zeigen, die hier mit ihrer Tochteer Amelie unterwegs sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Bad Urach bekommt eine Eisbahn. Keine echte aus gefrorenem Wasser, wie es sie ganz lange im Maisental gab. Sondern eine synthetische, wie Bürgermeister Elmar Rebmann jetzt im Gemeinderat bekanntgegeben hat. Synthetisch heißt, dass die Eislaufbahn ganz ohne Wasser und Strom auskommt - dass man mit seinen Kufen also nicht auf echtem Eis gleitet.

Wie so eine Kunsteisbahn aussieht, konnte man im November 2021 in Metzingen sehen: Zur Black Week baute die Outletcity auf dem Hugo-Boss-Platz vom 15. bis zum 29. November eine Kunsteis-Bahn auf. Die sieht aus wie Eis, fühlt sich auch so ähnlich an, ist aber nicht kalt. Die Schlittschuhe gleiten ähnlich flüssig über die Fläche - ein Heidenspaß. Kunsteisbahnen funktionieren auch im Hochsommer unter sengender Sonne.

Die Kunsteisbahn schlägt mit rund 71.000 Euro zu Buche. »Verbunden mit einer hohen Förderquote«, wie Bürgermeister Elmar Rebmann betont: Das Land fördert fast die Hälfte des Betrags zur Attraktivierung der Innenstädte. (GEA)