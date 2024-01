Neue Buslinie Walddorfhäslach - Tübingen hat diese Startprobleme

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Am Dienstag ist die Buslinie von Häslach über Walddorf nach Dettenhausen und Tübingen gestartet. Am Mittwoch hat die Gemeindeverwaltung Walddorfhäslach berichtet, dass die neue Buslinie 827 nicht nach Fahrplan verkehrt, diese Nachricht auf Instagram aber später wieder gelöscht. Die Pressesprecherin Katja Walter des Landratsamts Reutlingen sagte am Mittwoch zunächst, dass nur die Busse am Dienstag und Mittwoch um 7.42 Uhr von Walddorf ausgefallen sind. Warum, wisse sie nicht.

Allerdings seien nicht nur diese, sondern auch weitere Fahrten ausgefallen. »Seit dem Start der Linie 827 diese Woche haben die Landratsämter Reutlingen und Tübingen Meldungen über morgendliche Fahrtenausfälle erhalten«, sagt Walter am Donnerstag. Darum seien die beiden Landratsämter wegen der Ursachen in engem Austausch. »Leider sind uns die Ursachen für die Ausfälle derzeit noch nicht bekannt, da weder das Landratsamt Tübingen noch das Landratsamt Reutlingen bislang vom verantwortlichen Verkehrsunternehmen, der Friedrich Müller Omnibusunternehmen GmbH (FMO), eine Antwort bekommen haben.« Diese Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn hat die Ausschreibung für die Strecke gewonnen. »Zur Klärung der Ursache und der Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebes sind die Landkreise jedoch auf die FMO angewiesen. Wir werden weiter darauf drängen, von der FMO weitere Informationen und die Gründe für die Fahrtausfälle zu erfahren«, sagt die Sprecherin Katja Walter. (GEA)