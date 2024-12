Für diesen Sitz muss Walddorfhäslach rund 325.000 Euro in die Gesellschaft einbringen. Was verspricht sich die kleine Gemeinde im Unteramt davon?

Die modernen Busse der Reutlinger Stadtverkehsgesellschaft fahren auch die Haltestellen am Notariatsplatz in Walddorfhäslach an. Foto: Veit Müller Die modernen Busse der Reutlinger Stadtverkehsgesellschaft fahren auch die Haltestellen am Notariatsplatz in Walddorfhäslach an. Foto: Veit Müller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.