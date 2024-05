Nach Unfall mit sechs Verletzten bei Bad Urach: B28 wieder frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Ein Unfall mit fünf Fahrzeugen hat sich am Freitagvormittag auf der B28 auf Höhe der Bleiche ereignet. Gegen 11 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit einem LKW samt Anhänger die Bundesstraße in Fahrtrichtung Metzingen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr er dabei dem VW Tiguan eines 36-Jährigen auf, der im Rückstau einer Ampel verkehrsbedingt bremsen musste. Der Tiguan wurde daraufhin auf den davorstehenden Audi A3 eines 28 Jahre alten Mannes und dieser auf einen wiederum davor befindlichen Mini Cooper einer 50-Jährigen geschoben.

Ein hinter dem Lkw fahrender 27-Jähriger erkannte die Situation zu spät, versuchte noch, mit seinem Ford Transit nach links auszuweichen, kollidierte jedoch mit dem Anhänger des Lkw. Sowohl der Tiguan-Lenker, der Audi-Fahrer, dessen 29-jährige Mitfahrerin, die Mini-Lenkerin und der Fahrer des Ford Transit wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Bis auf dessen Fahrzeug mussten alle anderen beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 64.000 Euro. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten musste die B28 in beide Richtungen bis kurz nach 13.30 Uhr gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. (pol)