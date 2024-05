Bad Urach: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz auf der Ulmer Steige

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der Ulmer Steige bei Bad Urach erlitten. Der 21-jährige Fahrer einer Yamaha R7 befuhr gegen 9 Uhr die Ulmer Steige in Fahrtrichtung Bad Urach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte hier gegen die Schutzplanke. Von dieser wurde der Motorradfahrer wieder abgewiesen und auf die Fahrbahn geschleudert. Offensichtlich erlitt der 21 -Jährige hierbei lediglich Prellungen und Schürfwunden.

Nach erfolgter medizinischer Begutachtung durch eine Besatzung des verständigten Rettungsdienstes ergab sich keine Notwendigkeit einer weiteren Behandlung in einer Klinik. An dem neuwertigen Motorrad, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro. Die Schutzplanken wurden augenscheinlich nicht beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich im weiteren Verlauf selbst um den Abtransport seines beschädigten Kraftrads. (pol)