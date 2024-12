Aktuell Medizin

Reha-Landschaft in Bad Urach radikal gewandelt

Chefarzt-Wechsel an den Fachkliniken Hohenurach: Der Chefarzt der Orthopädie, Dr. Thomas Drabiniok, geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Professor Christoph Ihle, der bisher an der BG in Tübingen gearbeitet hat. Wie die beiden Mediziner den Wandel in der Reha-Landschaft beschreiben.