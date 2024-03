Nach Protesten von Anwohnern: Tempomessung in der Metzinger Wielandstraße

Wer in der Wielandstraße Tempo 30 oder langsamer fährt, wird mit einem Lächeln belohnt.

METZINGEN. Drei Wochen nach den Anwohnerprotesten im GEA hat die Metzinger Stadtverwaltung reagiert: In der Wielandstraße wird das Tempo der durchfahrenden Autos, Lkw und Zweiräder gemessen. Mit lächelnden grünen und grimmig dreinblickenden roten Gesichtern auf einem »Sie fahren … Stundenkilometer«-Display, das an einem Laternenmasten hängt. Anwohner wie Thomas Sehlbrede hatten sich über zu viele zu schnelle Autos beklagt, von denen viele den flotten Schleichweg zwischen der Metzinger/Neuhäuser Ortsdurchfahrt (alte B 28) und der Noyon-Allee (B 313) suchten.

Die Smileys auf den LED-Tafeln können das Tempo der Fahrer mäßigen, verkehrserzieherisch auf sie einwirken, ohne dass die Stadt gleich zu den schrofferen Mitteln Blitzgerät und Knöllchen greifen muss. Untersuchungen zeigen, dass es funktioniert: Tempo 26 – das grüne Gesicht leuchtet. »Danke«, sagt es. Tempo 32 – die roten Mundwinkel sind nach unten gezogen. »Bitte langsam«, mahnt das Display-Männchen. Unwillkürlich geht der Fuß vom Gas. Lieber wird man angelächelt.

Blitzer zusätzlich möglich

Die Tempomess-Displays der Stadt haben sich auch schon an anderen Stellen in Metzingen bewährt, etwa auf der alten B 28 beim Kinderhaus Erms oder der abschüssigen Neuhäuser Ortseinfahrt aus Richtung Hardtsiedlung/Glems. Alle paar Wochen versetzt sie der städtische Ordnungsdienst. Was den zusätzlichen Einsatz von Blitzgeräten nicht ausschließt. (pfi)