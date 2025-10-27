Nach langer Sperrung: Straße zwischen Wittlingen und Hengen wieder befahrbar

Bitte aktivieren Sie Javascript

WITTLINGEN/HENGEN. Die Kreisstraße 6706 zwischen den Bad Uracher Ortsteilen Wittlingen und Hengen wird voraussichtlich am Montag, 3. November, - unter Vorbehalt der Wetterbedingungen - wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte das Landratsamt Reutlingen mit. Mit dem Ausbau der Kreisstraße und dem Bau eines Radwegs wurde in den vergangenen Monaten eine dringend benötigte Verbesserung der Verkehrssicherheit umgesetzt.

Auf dem Teilabschnitt verkehren im Durchschnitt täglich rund 1.040 Fahrzeuge, wobei der Schwerverkehrsanteil acht Prozent beträgt. Zudem nutzen 87 Busverbindungen pro Tag die Strecke. Die K6706 stellt damit eine wichtige Verkehrsachse zwischen den Bundesstraßen 465 und 28 dar.

Die Kreisstraße befand sich aufgrund substanzieller Mängel in einem sehr schlechten Zustand und wurde auf einer Strecke von rund 1,8 Kilometern erneuert und durchgehend auf eine Fahrbahnbreite von 6,0 m ausgebaut. Die vorherige durchschnittliche Fahrbahnbreite von 5,50 m führte insbesondere im Begegnungsverkehr mit Schwerfahrzeugen und Bussen zu gefährlichen Situationen.

Im Rahmen der Bauarbeiten wurde zudem ein straßenbegleitender Radweg mit einer Länge von ca. 1,6 Kilometern neu hergestellt. Dieser Radweg ist Bestandteil des Radverkehrskonzeptes des Landkreises Reutlingen.

Darüber hinaus wurden während der Bauarbeiten Glasfaserkabel neu verlegt bzw. umgelegt und u.a. im Auftrag der Stadt Bad Urach Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut sowie Gehwegsanierungen vorgenommen.

Nach der Freigabe der K6706 Anfang November werden noch Restleistungen wie Markierungsarbeiten oder die Installation von Fahrzeugrückhaltesystemen entlang der Strecke durchgeführt.

Die Ausführungsarbeiten hat die Firma Gottlob Brodbeck aus Metzingen durchgeführt. Der Landkreis Reutlingen investiert in den Teilabschnitt rund 2,3 Millionen Euro. Die Bauzeit betrug, beginnend vom 28. April 2025 an, sechs Monate. (pm)