Modell der alten Metzinger Feuerwache in etlichen Arbeitsstunden geschaffen

Das Modell der alten Feuerwache in der Gustav-Werner-Straße steht jetzt im neuen Domizil in der Friedrich-Henning-Straße. FOTO: PRIVAT

METZINGEN. 65 Jahre lang war die Feuerwehr an der Gustav-Werner-Straße in unmittelbarer Nachbarschaft zur Martinskirche beheimatet. Im September erfolgte der Umzug ins neue Domizil an der Friedrich-Henning-Straße. Groß war die Freude bei Kommandant Hartmut Holder, als er dieser Tage ein Modell des alten Domizils überreicht bekam. Gebaut hat es in »etlichen Arbeitsstunden« Ralf Stoll. Der 55-jährige Metzinger trat im Alter von vierzehn Jahren in die Metzinger Jugendfeuerwehr ein. Zum 125-jährigen Bestehen im Jahr 1983 sollte der Nachbau im H0-Maßstab eigentlich fertig sein.

23 Einsatzjahre bei der Wehr

Weil Ralf Stoll, der noch vier Jahre Einsatzdienst in der Sieben-Keltern-Stadt leistete und stellvertretender Abteilungskommandant in Reutlingen war auch alle Einsatzfahrzeuge des Jahres 1983 nachbaute, verzögerte sich das Projekt. Im neuen Feuerwehrhaus soll das Modell einen würdigen Platz finden. Nach 23 Einsatzjahren kehrte Stoll schließlich der Feuerwehr den Rücken und widmet sich seither seinem neuen Hobby. Als Vorsitzender und Heizer ist er bei der Zahnradbahn Honau-Lichtenstein aktiv. (eg)