Metzingerin Lissy Korac zittert ums Weiterkommen bei den Bachelors

METZINGEN. Am Ende atmete sie einmal ganz tief durch. Bis zur letzten Sekunde musste Larissa »Lissy« Korac in der Bachelor-Folge vom Mittwochabend ums Weiterkommen zittern. Junggeselle Dennis Gries übergab seine letzte Rose der 29-Jährigen aus Metzingen. »Diesmal musste ich länger warten. Deswegen freue ich mich richtig«, sagte sie erleichtert im Interview mit dem Produktionsteam des TV-Senders RTL. In den vergangenen beiden Folge hatte sie noch als Erste und Zweite das rosige Ticket in die nächste Runde vom Bachelor erhalten.

Dass Lissy Korac überhaupt noch dabei ist, dürfte für die meisten Zuschauer überraschend kommen. Denn auch in der nun vierten Folge des Formats ist bei ihr und Dennis Gries keinerlei Verbindung zu erkennen. Bei einer Strandparty flirtete, tanzte und redete er mit mehreren Kandidatinnen - nicht jedoch mit der Metzingerin. Auch als er zusammen mit seinem Co-Bachelor Sebastian Klaus spontan zum Frühstück vorbeischaute, war nicht zu sehen, dass die beiden überhaupt miteinander geredet hätten. Kein Wunder, dass er dann eine andere zum Einzel-Date einlud.

Lissy Korac wird in der Nacht der Rosen nervös

»Ich erwarte, dass heute etwas Besonderes passiert«, sagte Lissy Korac vor der Nacht der Rosen erwartungsvoll. »Wir sind ja auch besonders angezogen.« Mit bunten Glitzersteinen im Gesicht und farbenfrohen Abendkleidern tanzten die Kandidatinnen und die Rosenkavaliere zu den Beats zweier südafrikanischer Trommler. Besonders wurde es für die 29-Jährige aber nicht: Dennis Gries tanzte und redete offensichtlich nicht mit ihr.

Bei der Entscheidungsverkündung, wen die Bachelors weiter kennenlernen wollen, wurde die Metzingerin sichtlich nervös. Die Junggesellen verteilten Rose um Rose an andere Kandidatinnen als Zeichen für den Einzug in die nächste Runde. »Ich wünsche mir schon sehr eine Rose«, sagte Lissy Korac, klang dabei aber wenig optimistisch. Doch dann erlöste sie Dennis Gries und überreichte ihr doch noch seine letzte Rose. (GEA)