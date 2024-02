Metzingerin Lissy Korac und Bachelor Dennis Gries kommen sich näher

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ist sie plötzlich eine Favoritin? Die Metzingerin Larissa »Lissy« Korac und Bachelor Dennis Gries sind sich im RTL-Format »Die Bachelors« nähergekommen. Nachdem die beiden in der vergangenen Folge bei einer Quad-Tour bereits ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen waren, kuschelten sie in der Folge vom Mittwochabend bei einem Date wie zwei frisch Verliebte. Für Fans der Sendung kam das überraschend. Die 29-Jährige spielte bisher maximal eine Nebenrolle, der Junggeselle beschäftigte sich lieber mit anderen Kandidatinnen. Das änderte sich nun.

Dennis Gries lud Lissy Korac zu einem Tennis-Doppel ein. Gegen Co-Bachelor Sebastian Klaus und seine Auserwählte hatten sie keine Chance. 0:5 nach Sätzen stand es am Ende. Für schlechte Stimmung sorgte die Klatsche aber nicht. Arm und Arm verließen die beiden den Platz.

Bachelor und Lissy Korac finden sich gegenseitig »anziehend«

Beim anschließenden Einzeldate war das Tennis-Debakel schnell abgehakt. »Was wünschst du dir von einer Partnerin?«, wollte Lissy Korac wissen. »Mir ist ganz wichtig, dass man sich gegenseitig inspiriert und unterstützt«, sagte Dennis Gries. »Unglaublich wichtig« ist ihm zudem die körperliche Anziehung. »Wenn man das Gefühl hat, die Finger nicht voneinander lassen zu können und direkt dieses süße Gefühl von Nähe da ist.« Diese Nähe suchte der Bachelor beim Date mit der Metzingerin. Auf der in einer Garten-Couch streichelte er sie am Arm sowie an der Hüfte und hielt Händchen. »Es hat sich gut angefühlt, bei ihm im Arm zu liegen und ihn anzuschauen«, meinte sie hinterher.

Ob sie denn auch mal Urlaubsflirts habe oder sie es generell langsam angehen lasse, wollte der Bachelor noch wissen. "Ich bin eher bedacht, was das alles angeht", sagte Lissy Korac. "Also kein Kuss am ersten Date?", hakte Dennis Gries nach. "Das kommt darauf an", hielt sich die 29-Jährige bedeckt. "Während der Junggeselle hinterher offenbarte, dass er sie mit seiner Frage aus der Reserve locken wollte, verriet diese: "Nach meinem Gefühl hätte ein Kuss fallen können. Die Blicke waren da." Immer wieder schauten sich beide lächelnd tief in die Augen.

»Von meiner Seite ist Anziehung da«, gab Lissy Korac nach dem Date einen Einblick in ihre Gefühlswelt. »Ich konnte mich richtig fallen lassen.« Ähnliches sagte auch Dennis Gries, der aber einschränkt: »Ich bin mir noch unschlüssig, wohin die Reise mit uns geht.« Mit einer anderen Kandidatin jedenfalls ging er bei einem Rendezvous bereits einen Schritt weiter - es kam zu mehreren Küssen.

Darum geht's bei den Bachelors Im Jahr 2024 sieht die Rosenwelt bei RTL ein bisschen anders aus: Statt einem Bachelor gibt es zwei – und deshalb auch mehr Kandidatinnen bei der Dating-Show. 30 Frauen buhlen ab Mittwoch um die Gunst von Sebastian Klaus und Dennis Gries. Anders als in den 13 vergangenen Staffeln lernen die Teilnehmerinnen einen der Junggesellen nicht in einem Urlaubsparadies kennen, sondern zunächst bei einem Blind Date in Deutschland. Dabei entscheiden die Bachelors dann, welche Kandidatinnen sie in Südafrika näher kennenlernen wollen. Dort finden Gruppen- oder Einzeldates statt. Bis für jeden Bachelor eine Gewinnerin feststeht, finden Eliminationsrunden statt. Diejeningen, die der Bachelor in der nächsten Runde weiter kennenlernen will, bekommen von ihm eine Rose überreicht. Die 14. Staffel ist mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die Folgen sind eine Woche vorab auf dem Streamingdienst RTL+ abrufbar. (GEA)

Am Abend vor der Nacht der Rosen, in die Bachelors entscheiden, welche Kandidatinnen sie weiter kennenlernen wollen, hakte Dennis Gries in einem Einzelgespräch bei Lissy Korac nach. »Ich will bei dir immer noch wissen: Gibt's da noch eine komplett andere, wildere Seite?« Ob es die bei der eher schüchtern wirkenden 29-Jährigen tatsächlich gibt, wollte sie dann aber nicht verraten.

Lissy Korac bangt um letzte Bachelor-Rose

»Mein Bauchgefühl ist positiv. Ich hoffe, dass die Reise weitergeht«, sagte Lissy Korac vor der Nacht der Rosen. In dieser ließ sie der Bachelor dann aber doch überraschend lange ums Weiterkommen zittern. Als nur noch eine Rose übrig war, machte sie sich ernsthafte Sorgen. »Wenn ich gehen müsste, wäre das traurig.« Dann aber sagte Dennis Gries doch noch ihren Namen und überreichte ihr seine letzte Rose als Zeichen für den Einzug in die nächste Runde der Datingshow. »Du berührst mich von Date zu Date mehr«, sagte er. »Ich glaube, das ist noch nicht alles.« (GEA)