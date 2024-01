Die Sternsinger Noah, Lukas, Emma und Emily sowie Begleiterin Kirsten Fassel aus der Gemeinde St. Bonifatius in Metzingen vertraten das Bistum Rottenburg-Stuttgart am Montagnachmittag beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz zur 66. Aktion Dreikönigssingen. Zum Gruppenfoto mit dem Kanzler stellten sie sich gemeinsam mit Pfarrer Dirk Bingener (rechts), Präsident des Kindermissionswerks »Die Sternsinger«, und Domvikar Stefan Ottersbach, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), im Bundeskanzleramt auf. FOTO: ADLOFF/ KINDERMISSIONSWERK Die Sternsinger Noah, Lukas, Emma und Emily sowie Begleiterin Kirsten Fassel aus der Gemeinde St. Bonifatius in Metzingen vertraten das Bistum Rottenburg-Stuttgart am Montagnachmittag beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz zur 66. Aktion Dreikönigssingen. Zum Gruppenfoto mit dem Kanzler stellten sie sich gemeinsam mit Pfarrer Dirk Bingener (rechts), Präsident des Kindermissionswerks »Die Sternsinger«, und Domvikar Stefan Ottersbach, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), im Bundeskanzleramt auf. FOTO: ADLOFF/ KINDERMISSIONSWERK

