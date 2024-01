Metzinger Sternsinger sammelten bis zum Empfang im Bundeskanzleramt

Schon jetzt ist klar, dass die Metzinger fast 25.000 Euro gesammelt haben – und es ist noch gar nicht alles gezählt. Am Samstag war der Dankgottesdienst in St. Bonifatius Metzingen.

METZINGEN. Die Aktion Dreikönigssingen, bei der Sternsinger den Segen Christi in die Häuser bringen und mit dem gesammelten Geld Projekte für Kinder und Jugendliche in Not unterstützen, war auch in Metzingen wieder ein großer Erfolg. »In unserer Gemeinde waren etwa 110 evangelische und katholische Kinder und Jugendliche unterwegs, unterstützt von 45 Erwachsenen aus Metzingen, Neuhausen, Glems, Riederich und Grafenberg«, sagt die Metzinger Organisatorin Ingrid Hermann, »ein genaues Sammelergebnis können wir noch nicht nennen, es fehlen uns noch ein paar Angaben.« Fast 25.000 Euro sind schon gezählt, aber es kommen noch weitere Spenden dazu.

Insgesamt haben die Metzinger Sternsinger mit Teil- und Nachbarorten seit 1987 rund 880.000 Euro gesammelt. Dieses Mal gibt es noch eine Besonderheit; wie Ingrid Hermann informierte: »Eine Gruppe aus Neuhausen ist zum Sternsinger-Empfang im Bundeskanzleramt in Berlin gefahren. Die Gruppe wurde ausgelost und vertritt in Berlin die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ein tolles und bestimmt auch unvergessliches Ereignis.«

In diesem Jahr hat die Aktion »Dreikönigssingen« das Motto: »Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit.« Jedes Jahr gibt es ein Beispielland. »So wird uns die Lebenssituation von Kindern in einer komplett anderen Region auf der Welt nahegebracht. In diesem Jahr ist es der Amazonas-Regenwald. Im Amazonas geht es um das Leben von Kindern indigener Volksgruppen«, so die Metzinger Organisatorin Ingrid Hermann.

Insgesamt werden auf der ganzen Welt mehr als 2.400 verschiedene Kinderprojekte durch das Kindermissionswerk unterstützt. »Anderen helfen zu können, ist ein Segen«, so Ingrid Hermann, »Spenden zu sammeln, damit Kinder in den armen Ländern dieser Erde eine Zukunft haben – ein wirklich tolles Engagement«, dankte sie allen Akteuren. (mar)